Srpski dizajner kreirao krila za reviju Victoria's Secret-a: Zbog njega su svi gledali u Điđi Hadid

Manekenka je izgledala poput boginje na Victoria's Secret reviji, a sve zahvaljujući onome što je napravio srpski dizajner Miodrag Guberinić.

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Slavna manekenka Điđi Hadid je bila ona koja je otvorila povratničku reviju brenda "Victoria's Secret", a kada se pojavila na sceni sa ogromnim pink krilima i u minijaturnom svilenom kompletu, nema ko nije u nju gledao.

Fatalna plavuša je zaista izgledala poput boginje, a njen look hipnotisao je kako prisutne na reviji, tako i publiku na mrežama.

Posebnu pažnju su privukla fantastična krila, po mišljenju mnogih, najspektakulranija od svih koja su nošena na reviji, a upravo iza njih stoji Srbin iz Pančeva, dizajner Miodrag Guberinić.

"Ostvarenje snova, kreiranje krila za otvaranje revije Victoria's Secret, plus još tri luka. Od srca hvala dizajneru revije Zaldiju što mi je ukazao poverenje u stvaranju ovog jedinstvenog komada", poručio je dizajner na Instagramu, gdje njegovu kreaciju ocjenjuju kao remek djelo.

Miodrag je inače, pored Điđi, krila radio i za drugu manekenku, Kendis Svonpul.

Inače, srpski dizajner je i ranije radio sa velikim zijvezdama na različitim projektima. Sa Madonom je sarađivao čak dva puta, na dvije njene turneje, "Rebel Heart" i "Madame X", kao i na brojnim pozorišnim predstavama na Brodveju: "Frozen", "Moulin Rouge", "Mean Girls", "Pretty Woman", "Hamilton". Radio je i na serijama "The Tick","Gotham","Mrs Maisel", "SNL", a bio je i asistent kostimografa ilustratora na Spilbergovom rimejku "West Side story", kao i na filmu "A Beautiful Day in the Neighborhood".

Takođe, na njegovom profilu se može videti da je radio i sa Arijanom Grande, čuvenom trupom "Cirque du Soleil", i mnogima drugima.

Guberinić je odlučio da studira scenski kostim još u osnovnoj školi, zahvaljujući nastavnici likovnog Lučiji Tomi. Veliki uticaj na njegovo obrazovanje i rad imale su profesorka kostima Linda Pisano kao i Lara Berich. Završio je master studije na Nortwestern univerzitet u Čikagu, a zatim se preselio u Njujork koji je prvi put posjetio 2004. godine.

"Prvu stipendiju sam dobio od Indiana Univerziteta – tu sam ostao godinu dana i pošto sam ubrzo shvatio da taj program nije za mene aplicirao sam na Nortwestern Univerzitet u Čikagu. Tu sam primenjen i dobio i veću stipendiju za sve tri godine MFA programa za pozorišni kostim. Želio sam da nastavim školovanje u inostranstvu jer sam osjećao da moram da naučim više da bi mogao profesionalno da se bavim kostimom. Američki univerziteti imaju pristup primenjenoj umetnosti kao ozbiljnoj profesiji koja se gleda kao biznis, dok je na našoj akademiji to više umetnički pristup bez uvida u komercijani deo kreativnog posla", ispričao je za 013info.rs i dodao: "Početak u Njujorku nije bio jednostavan. Ali ljubav prema mojoj profesiji i istrajnost su mi najviše pomogli".

"Radio sam najrazličitije kreativne poslove vezane za pozorište i modu da bi se povezao sa ljudima i naučio kako sve funkcioniše ovdje. Ne mogu da izdvojim jednu ključnu stvar ili iskustvo, mislim da su svi poslovi i svi ljudi koje sam upoznavao jednako uticali da se vremenom povezem sa Brodvejskom scenom i većim imenima na svetskoj sceni. U mom poslu je sve preporuka, ni jedan posao ne dolazi slučajno. Iz jednog posla sam ulazio u drugi upoznajući ljude koji su bili zainteresovani za moj rad i moju saradnju sa njima", ispričao je jednom prilikom.

