Ko je influenser kome su zapalili auto u Crnoj Gori?

Crnogorskom inflenseru Jovanu Raduloviću Jodžiru sinoć je zapaljen auto.

Crnogorski influenser Jovan Radulovića Jodžir, našao se na meti još uvijek nepoznatih napadača, kada je sinoć u podgoričkom naselju Zabjelo zapaljen njegov automobil.

Policija intezivno traga za izvršiocem. Kako pišu crnogorski mediji, nadzorne kamere su dvadeset minuta nakon ponoći snimile mušku osobu, obučenu u svijetlu duksericu, kako sa kesom u ruci prilazi Radulovićevom "golfu" parkiranom ispred zgrade, pogleda tablice, a potom vozilo poliva tečnošću, pali i bježi.

Ko je Jodžir?

Jodžir je dosta popularan na društvenim mrežama, gde svakodnevno objavljuje klipove u kojima priča viceve, komentariše društvene pojave na komičan način, ali i dijeli uobičajena dešavanja koja se odvijaju u krugu njegove porodice. Slavu je stekao kada je Novaka Đokovića vicevima nasmejao do suza.

Na Instagramu Jovan Radulović za sada ima 239 hiljada pratilaca, na Fejsbuku ga prati skoro 138 hiljada ljudi, na Tik Toku preko 80 hiljada, dok njegov Jutjub kanal pod nazivom "Pijani električar“ prati preko 30 hiljada korisnika. Prošle godine je predao potpise za predsjedničku kandidaturu Državnoj izbornoj komisiji (DIK) Crne Gore.

Na ideju za skupljanje potpisa radi kandidovanja na mjesto predsjednika Crne Gore, kako je tada rekao, Jodžir je došao spontano. Influenser smatra da je državi potrebna neka vrsta osvježenja, te da bi on mogao to i da joj pruži.

Tom prilikom objasnio je da je dovoljan razlog da građani za njega glasaju, to što je drugačiji od dosadašnjih kandidata.

"Ne obećavam kule i gradove, kao što oni obećavaju, a od toga ništa ne ispune. Pokušavaju da fasciniraju ljude platama, penzijama, a onda samo ukanale i nas i državu. Obećavam da će biti lijepo i veselo. Nemam neka ogromna očekivanja. Želim da se oprobam u svemu ovome i da vodim državu ka pravom putu i na pravi način. Građani za mene treba da glasaju jer sam drugačiji od ostalih, ne lažem i originalan sam", objasnio je influenser.

Pričao o aferi koju je njegov otac imao sa Ksenijom Pajčin

On je ranije ove godine govorio o svojoj porodici, ali i ocu Rajku koji je, kako tvrdi, imao aferu sa Ksenijom Pajčin.

"Ubiće me majka kada bude gledala ovu emisiju. Majko, izvini, ali jeste tako bilo. Ne mogu da tvrdim šta se sve tačno tu događalo, samo mogu da pričam ono što su meni tokom godina pričali ljudi. Koliko sam ja upućen, njihov odnos je počeo kada je Ksenija Pajčin došla u Herceg Novi, zbog muzičkog takmičenja 'Sunčane skale'. To je period kada je grupa Luna nastupala sa pjesmom 'Devet i po nedelja'. Tada je moj tata bio u žiriju. Prije toga se čuo sa mojom majkom i rekao joj da ne zna da li će se vraćati kući ili ne jer ima posla. Tu je bila Ksenija pored njega, a on je zbog nje zakupio Titovu vilu", rekao je influenser i detaljno opisao detalje navodne afere.

"Moj otac je tada vozio mercedes S klasu, i slomio je antenu od tog auta, pa je tu antenu tada ponio sa sobom. Tokom tog događaja je rekao snimateljima da ne snimaju dio gdje njih dvoje sjede, i da ni slučajno ne prolaze kamerama pored njega kako ga slučajno majka ne bi vidjela da je sa Ksenijom. Majka, sestra i ja smo bili kod kuće i gledali televizijski prenos. Kranista se nešto zanio i prošao onim kranom, a gospodin Rajko sjedi sa Ksenijom, a Ksenija mu naslonila glavu na rame. On onom antenom čuka onoga i viče mu da grupi Luna da dvanaest poena. Bio sam mali, pa sam počeo da vičem: 'Majko, eno tate!' Nisam ga vidio dva, tri mjeseca. Tada sam je čuo kako psuje. Govorila je: 'Je*ala sam ti majku sada'", ispričao je Radulović u emisiji "Pretres" na televiziji Hajp.

Supruga bila u vezi sa Andrijom Miloševićem

Jodžir je šokirao javnost kada je rekao da je njegova supruga Irena svojevremeno bila pet godina u emotivnoj vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem. On je u dugogodišnjem braku sa Irenom sa kojom ima dvoje djece, a evo ko je atraktivna crnka koja je osvojila njihovo srce.

Irena radi kao novinarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a javnosti je poznata još od svoje 15. godine kada je radila kao saradnik jedne emisije. Ona je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.

Influenser je nedavno otkrio detalje ljubavne veze koju je njegova supruga imala sa glumcem, Andrijom Miloševićem.

"Andriju strašno cijenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Volio bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svijetu koja postoji. Ja ženi često kažem - 'Tebi Irena cijeli život u smijehu prošao. Smijala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset'. Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dvije godine nakon njihovog raskida", rekao je on za "Hajp".

