Sa 15 je oteli, a muškarci joj uništili život: Težak život holivudske zvijezde koja je ludo voljela srpskog zeta

Džesika Alba iza sjajnog osmijeha krije tešku životnu priču.

Proslavljena glumica Džesika Alba (43) decenijama važi za jednu od najljepših, ali i najtraženijih u Holivudu.

Pred kamere je stala kao veoma mlada, te se može reći da je pred istim odrasla, budući da je već sa 13 godina počela da se pojavljuje u gledanim filmovima. Ipak, najveću slavu donijela joj je serija "Crni anđeo", koja se emitovala od 2000. godine, kao i film "Honey" iz 2003.

Od tada je Džesika postala jedna od najpoznatijih glumica svijeta i ostvarila niz uspešnih uloga u brojnim projektima. O svom privatnom životu rijetko govori za medije. Jednom prilikom je ipak pričala o teškim zdravstvenim problemima koje je imala, a mnogi ne znaju da je kao tinejdžerka bila kidnapovana.

Život i bolest koja je prati od malih nogu

Glumica Džesika Alba rođena je 28. aprila 1981. godine, u mješovitoj porodici. Preko majke ima dansko, velško, njemačko, englesko i francusko porijeklo, dok joj otac potiče iz porodice meksičkih imigranata.

Od djetinjstva je imala zdravstvene probleme, a jednom prilikom je, govoreći o borbi njene majke protiv raka, istakla da je odrasla boreći se protiv bolesti.

"Moja majka je imala rak u vrlo ranom životnom razdoblju, u ranim dvadesetim. Odrasla sam s hroničnim bolestima. Imala sam pet operacija prije 11. godine i hronične alergije, a kao dijete sam više puta bila hospitalizovana", otkrila je Džesika Alba jednom prilikom.

Kao dijete, glumica je patila od zapaljenja pluća četiri do pet puta godišnje, a dvaputa je doživjela atelektazu, koja se opisuje kao bezvazdušno stanje dijela pluća i gubitak plućnog volumena. Uz to je doživjela i pucanje slepog crijeva, a imala je i cistu na krajnicima. Godinama je kao dete živjela i sa astmom, piše Glossy.

Rano pokazala talenat za glumu

Džesika Alba je prvi put pokazala interesovanje za glumu kada je imala pet godina, ali je tek sa 11 ubijedila majku da je odvede na glumačko takmičenje na Beverli hilsu, na kom je nagrada bilo besplatno pohađanje časova glume. Odnijela je pobjedu.

Odmah zapažena od strane velikih imena, već devet mjeseci kasnije potpisala ugovor s prvim agentom. Prvi put se pojavila na ekranu u maloj ulozi u filmu "Camp Nowhere" (1994), na kom je trebalo da radi samo dvije nedjelje, ali se to pretvorilo u dvomjesečno snimanje jer je jedna od istaknutih glumica odustala i Džesiki su se otvorila vrata Holivuda.

Ubrzo je počela da se pojavljuje u svjetski popularnim ostvarenjima poput flmova "Fantastična četvorka", "Suncity", "Little Fockers", "Good Luck Chuck" i mnogim drugim.

Nedavno je "Netfliks" izbacio i najavu novog filmskog ostvarenja u kojem je Alba ponela glavnu ulogu i zbog kojeg je naišla na ogromne kritike.

Misterizona otmica

Džesika Alba je dve sezone igrala Maju u seriji "Flipper", a tada je počelo i jedno od njenih najmračnijih životnih poglavlja.

U vrijeme dok je snimala ovaj serijal imala je 15 godina, a počela je da dobija čudne telefonske pozive na setu. Glumica ih nije shvatala preozbiljno i mislila je da se neko samo šali s njom, a onda je 1996. godine misteriozno nestala.

Pronađena je 14 sati kasnije, vezana, s povezom preko očiju i zapušenih usta, u gepeku jednog automobila.

Istraga nije pokazala previše o tome ko ju je oteo i s kojim ciljem, a slučaj je uskoro odbačen. Džesika Alba tada nije mogla mnogo toga da kaže o počiniocu, a od tada je uvijek odbijala da govori na ovu temu, pa do danas nikada nije govorila u intervjuima o svojoj traumi.

Muškarci joj život pretvorili u pakao

Džesika Alba od malih nogu se isticala kao lijepo dijete, kasnije tinejdžerka, a navodno konzervativna hrišćanska zajednica koja ju je okruživala nije bila oduševljena time.

"Stariji muškarci su mi se 'nabacivali', a moj pastor je rekao da je to zato što se oblačim provokativno, iako nisam. To je činilo da se osjećam kao da je to što sam poželjna suprotnom polu nekako moja krivica, bilo me je sramota mog tijela i toga što sam žena", istakla je.

Kako je ispričala, njeno tijelo je rano počelo da se razvija, a jedan od zaposlenih u školi ju je otvoreno nazvao "ku**om". Džesika je, takođe, bila na meti vršnjačkog nasilja, a sve je dovelo do toga da bude veoma zbunjena po pitanju svog tela i razvije poremećaj u ishrani.

Iako je odrasla u konzervativnoj porodici, Džesika je priznala da je imala mnogo momaka kao tinejdžerka, iako nije spavala ni sa jednim od njih.

"U principu sam izlazila sa svakim ko bi me pitao jer me skoro nikad niko nije pitao. Sjećam se ovog jednog dečka kom sam se mnogo sviđala. Bio je toliko dosadan da sam naručila hamburger i jela ga muževno, kao svinja, ispadalo mi je, žvakala sam otvorenih usta... Mislim da sam čak i podrignula... Uradila bih sve da mu se više ne dopadam da se više ne bih viđala s njim. Ali to mu se dopalo još više. Bilo je užasno."

Kako je istakla, jedna od njenih većih ljubavi u to vrijeme bio je baletski igrač i biseksualac s kojim je po četiri noći nedjeljno plesala u gej klubovima.

Ipak, prva istinska ljubav koju je doživjela bila je s glumcem Majklom Vederlijem, s kojim je provela četiri godine. On ju je zaprosio na njen 20. rođendan, uprkos razlici od 12 godina i protivljenju njenih roditelja.

"Imala sam 18 godina kad smo počeli da se viđamo. Bila sam nevina. Znala sam da želim da vodim prvog muškarca s kojim ću spavati jer su svi koje sam poznavala imali užasno prvo iskustvo", prisjetila se.

Na kraju je Vederli raskinuo sa Albom zbog pritiska njenih roditelja, a nakon toga nijedna nije uspjela da ga zadrži duže vrijeme sve dok u njegov život nije ušetala Srpkinja Bojana.

Posle još nekoliko kraćih, Džesika se skrasila s Kešom Vorenom, kome je rekla "da" 2008. godine. Par je dobio troje djece: ćerke Onor i Hejven i sina Hejsa.

