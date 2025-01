Razvodi se jedna od najljepših glumica na svijetu: Sumnja se da je muža prevarila sa ovim frajerom

Kako prenose američki mediji, Alba je u više navrata govorila o svom braku i o važnosti komunikacije, te niko nije mogao ni da nasluti da nešto nije u redu.

Džesika Alba (43) i njen suprug Keš Voren (45) navodno se razvode nakon 16 godina braka, saznaje TMZ. Par se upoznao 2004. godine u Vankuveru, na snimanju filma Fantastična četvorka.

Alba je igrala jednu od glavnih uloga, dok je Voren radio kao asistent režisera. Vjenčali su se 20. maja 2008. godine i imaju troje djece: ćerke Onor (16) i Hejven (13), kao i sina Hejza (7).

Predstavnici za medije pomenutog para još uvek se nisu oglasili povodom ovih navoda.

Par je nedavno proslavio sedmi rođendan sina Hejza, a Alba je na Instagramu podelila misterioznu poruku povodom Nove godine, u kojoj je navela da je 2024. godina bila ispunjena "povezivanjem, rastom, avanturama, smijehom, mirom, sestrinstvom, transformacijom, ponovnim rađanjem, radošću i ljubavlju."

U intervjuu za magazin People u septembru 2021. godine, Alba je govorila o svojoj poslovnoj imperiji, roditeljstvu i braku s Vorenom.

Istakla je kako su zajednički radili na prioritetima i potrebama kako bi održali svoj odnos.

"U različitim periodima su nam bile potrebne različite stvari. Kada smo dobili djecu, meni je bilo važno da imamo 'veče za nas' jednom nedjeljno, dok je njemu bilo važno da budem prisutna vikendima i da ne radim", rekla je tada Alba i dodala:

"Mnogo razgovaramo i rešavamo stvari prije nego što eskaliraju."

Godine 2021. Džesika je iskreno govorila o balansiranju roditeljstva i braka u razgovoru na Instagram serijalu Ketrin Švarceneger Prat, Before, During & After Baby.

Alba je takođe naglasila važnost komunikacije:

"Kada ste nezadovoljni, važno je to reći odmah, prije nego što se nagomila i izazove eksploziju — što smo prošli!."

Nedavno uslikana bez burme

Albu su krajem 2024. godine u Rimu paparaci "uhvatili" u društvu italijanskog filmskog producenta Andrea Lervolina. Zanimljivo je da je Džesika bila bez burme, što je odmah izazvalo spekulacije o mogućem razvodu. Fotografisana je u luksuznom restoranu "Bolognese" dok je večerala sa njim, a tom prilikom djelovali su veoma prisno.

Glumica koju mnogi smatraju jednom od najljepših, nosila je crnu kombinaciju - rolku, pantalone i kaput, a oboje su uživali u opuštenom razgovoru i smijali se tokom večere. Nakon toga, seli su u njegov beli Audi i odvezli se zajedno.

