Džesika Alba uslikana sa 11 godina mlađim: Otkriven identitet zgodnog holivudskog glumca sa kojim uživa na odmoru

Džesika Alba je ponovno zaljubljena? Snimljena je s 11 godina mlađim glumcem.

Izvor: Instagram / jessicaalba

Filmska zvijezda Džesika Alba konačno je otkrila svog novog partnera. Zvijezda (44) i majka troje djece u vezi je sa glumcem Danijem Ramirezom, koji je 11 godina mlađi od nje, prenosi Daily Mail.

Ona je primijećena sa zgodnim glumcem, koji u septembru puni 33 godine, dok su zajedno ukrcavali na avion za Kankun, a potom su se u nedjelju zajedno vratili u Los Anđeles.

Njihovo pojavljivanje dolazi dva mjeseca nakon što je Džesika viđena kako se "ljubi" sa misterioznim muškarcem u Londonu, ali nije poznato da li je to bio Dani.

Džesika je u januaru objavila razvod od supruga Kaša Vorena, poslije 17 godina braka. Zajedno imaju troje djece: kćerke Honor (17) i Haven (13), i sina Hejsa (7).

Evo kako izgledaju njene kćerke:

Nije poznato kako su se Džesika i Dani upoznali. Dani, koji je rođen u Čikagu, Ilinois, najpoznatiji je po svojoj ulozi u Marvelovom filmskom univerzumu kao "Hoakin Tores/Falkon" u Diznijevoj seriji "The Falcon" and the "Winter Soldier" i filmu "Captain America: Brave New World".

Zgodni glumac je takođe glumio u filmu "Top Gun: Maverick" uz Toma Kruza, kao poručnik Miki Garsija. Trenutno je usred snimanja filma "Avengers: Doomsday", koji bi trebalo da izađe 18. decembra 2026. godine.

Dani je studirao glumu na čuvenoj njujorškoj akademiji Tisch School of the Arts, nakon što je odlučio da se umjesto sportske karijere posveti glumi zbog povreda. Svoju glumačku karijeru započeo je 2016. godine, kada se prvi put pojavio u serijama "The Affair" i "Blindspot". Portal TMZ je prvi objavio njegov identitet.

Međutim, u ponedjeljak je objavljeno da Džesika trenutno ne izlazi ni sa kim "ozbiljno", prema izvorima magazina People.

"Od razvoda dobija puno pažnje. Laska joj to, i definitivno uživa u tome što je ponovo slobodna", rekao je jedan izvor.

Pogledajte još slika ljepotice:

Vidi opis Džesika Alba uslikana sa 11 godina mlađim: Otkriven identitet zgodnog holivudskog glumca sa kojim uživa na odmoru Džesika Alba na dodeli Oskara Džesika Alba na odmoru sa sinom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/Paul Smith Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/jessicaalba Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock/Tinseltown Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)