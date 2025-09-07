logo
Oženio se sin Arnolda Švarcenegera: Isplivale slike sa tajnog vjenčanja

0

Sin Arnolda Švarcenegera, Patrik, oženio se u tajnosti

Oženio se Patrik Švarceneger Izvor: Fabio Lovino/HBO / Avalon / Profimedia

Sve popularniji glumac Patrik Švarceneger (31) konačno je stao na "ludi kamen" nakon što je najprije vjenčanje odložio na nekoliko mjeseci zbog snimanja nove sezone popularne serije "The White Lotus".

U maju, gostujući u emisiji "The Drew Barrymore Show", Patrik je otkrio da je samo nekoliko dana poslije vjeridbe dobio značajnu ulogu u ovoj seriji, zbog čega su on i Ebi odlučili da pomjere datum vjenčanja. "Ebi je sve to prihvatila s oduševljenjem i pružila mi punu podršku", ispričao je tada.

Ipak, odluka da se fokusira na seriju debelo mu se isplatila s obzirom da sada ne prestaju da "pljušte" nove ponude, iako je njegova rola bila prilično kontroverzna, te se mjesecima pričalo o njegovim golim scenama u kojima je pokazao genitalije, ali i o incestualnim trenucima koji su mnoge zgrozili. 

Nakon što je završeno emitovanje posljednje sezone "The White Lotus", Patrik se zavjetovao na vječnu ljubav svojoj izabranici Ebi Čempion na intimnoj ceremoniji kraj jezera. 

Par je zajedno od 2015, a vjerili su se u decembru 2023. Tada su objavili zajedničku objavu na Instagramu i poručili: "Uvijek i zauvijek." 

Kada je riječ o vjenčanju, ono je održano u ekskluzivnom Gozzer Ranch kantri klubu u Ajdahu, a lijepa manekenka blistala je u elegantnoj vjenčanici sa dugim velom, dok je Patrik za ovu priliku odabrao krem smoking u kombinaciji s crnim pantalonama.

Među zvanicama bio je i Patrikov otac, 78-godišnji glumac Arnold Švarceneger, koji je stigao u pratnji bivše supruge Mari Šrajver.

Takođe su prisustvovali Ebini roditelji, Greg i Lora, koja je pozirala u lepršavoj lila haljini, zatim Patrikova sestra Ketrin sa suprugom Krisom Pratom, kao i Ebina sestra. Djeveruše su bile u haljinama u boji putera, dok je Patrikovih 11 kumova nosilo elegantne crne smokinge.

Inače, vjenčanja u Gozzer Ranchu, privatnom golf i kantri klubu, koštaju od 20.000 dolara za trodnevnu proslavu. 

Pogledajte još fotografija Patrika Švarcenegera sa porodicom i novopečenom suprugom:

(MONDO)

