Čeka dijete s poznatim sportistom, a udata za repera: Cardi B otkrila da je bivši drži kao taoca

Reperka Cardi B u razgovoru s pratiocima otkrila zašto je i dalje u braku sa Ofsetom

Kontroverzna reperka Kardi Bi ponovo je trudna, i čeka svoje četvrto dijete, a prvo zajedničko sa novim dečkom, NFL igračem Stefonom Digsom.

Nedugo nakon što je objavila da čeka četvrto dijete, isplivalo je da je Cardi B i dalje zakonski udata za repera Ofseta.

Sada je na društvenim mrežama otkrila i razlog - novac.

Tokom prenosa uživo na platformi X Spaces u ponedjeljak, Kardi je objasnila da je zahtjev za razvod podnijela prije više od godinu dana.

"Jedini razlog zašto sam još uvijek udata jeste taj što neko želi da platim njegove poreze“, rekla je 32-godišnja Cardi B, aludirajući na brak s 33-godišnjim reperom s kojim ima troje djece.

"Hoćete da znate istinu? Jedini način da izađem iz braka je da platim tuđe poreze, iako plaćam svoje, i da mu dam jednu od svojih nekretnina. Boriću se za to. Ovo nije neka ljubavna glupost. Neću da prestanem da živim svoj život".

Cardi B je naglasila da su ona i Ofset "zakonski razdvojen".

"Po ugovoru, tehnički sam i dalje udata, jer neko želi da me drži kao taoca ako mu ne dam milione dolara da se izvučem iz svega toga".

