Dženifer Lorens progovorila o plastičnim operacijama

Glumica Dženifer Lorens je u intervjuu za The New Yorker, objavljenom u ponedeljak iskreno govorila o prošlim, sadašnjim i budućim kozmetičkim intervencijama.

Lorensova je otkrila da planira da ugradi silikone u novembru, priznajući da se njeno tijelo nije "vratilo u formu" nakon rođenja njenog drugog djeteta, koje je dobila ranije ove godine sa suprugom Kukom Maronijem.

Glumica je zatim rekla da ne koristi filere "jer se vide na kameri". Ipak, prima botoks, napominjući u razgovoru da mora da može da koristi čelo dok glumi i prikazuje različite likove. Kada su je pitali da li je zategla lice, Lorensova je odgovorila: "Ne, ali vjerujte mi — hoću!"

Zvijezda se ranije ovog mjeseca pojavila sa originalnom verzijom kultne torbe Kelly brenda ,"Hermès" - koja bi lako mogla postati sljedeći vintidž dragulj. Glumica je uočena u Njujorku 13. oktobra, gdje je svoj kišni stajling upotpunila ovom izuzetno rijetkom torbom.

Lorensova je nosila kožnu "bomber" jaknu brenda "Lemaire", uparenu sa farmerkama ravnih nogavica i naočarima brenda "Heaven Mayhem".

NEW! Jennifer Lawrence was seen out and about in NYC today. https://t.co/i1X0DD7hX5 — Jennifer Lawrence Source (@jlawsupdate)September 23, 2025

Takođe je izabrala crne kožne čizme brenda "The Row", udoban šal u neutralnim tonovima i prsten od 18-karatnog žutog zlata sa smaragdom marke "Yi Collection".

"Hermès Kelly" torba, nazvana po glumici Grejs Keli, je prvi put predstavljena od strane brenda 1930-ih godina.

Ranije poznata kao "Sac à Dépêches", zvanično je preimenovana u "Kelly" 1977. godine. Vintidž verzija torbe koju nosi Lorensova izgleda pomalo drugačije od savremene varijante - poznate pod nazivom Monaco - koja se u preprodaji kreće oko 8.000 dolara (oko 6,860 evra).

Lorensova voli neočekivane modne kombinacije, pa ne čudi što je prošlog mjeseca u Njujorku prekršila nepisano modno pravilo: nosila je sandale iako je jesen već zvanično počela.

Ljetnju obuću, sandale sa kaišićem oko prsta brenda "The Row", uparila je sa širokim pocijepanim farmerkama, bijelom majicom i bejzbol kapom.

Stajling je upotpunila zlatnom ogrlicom brenda "Sophie Buhai", naočarima pravougaonog oblika "DMY", i tašnom sa nitnama brenda Gimaguas.

