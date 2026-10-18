Sindi Kraford se oglasila na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenom sinu.
Porodica slavne manekenke Sindi Kraford prolazi kroz najteže trenutke nakon smrti njenog sina Preslija Vokera Gerbera, koji je preminuo 20. septembra 2026. godine, u 27. godini života.
Prvo oglašavanje Sindi Kraford nakon smrti sina: Potresnim riječima se oprostila od nasljednika (Foto)
Sindi se sada oglasila na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenom sinu, uz fotografiju koja čuva uspomenu na njega. U poruci, koju potpisuju ona, njen suprug i ćerka Kaja, porodica je izrazila neizmernu tugu zbog gubitka voljenog sina i brata.
Manekenka je istakla koliko su zahvalni što su Preslija imali u svojim životima, opisujući ga kao nežnu i prelijepu dušu, koja je voljela druge i bila voljena.
"Neizmjerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osjećamo se blagosloveno što smo imali Preslija u svojim životima 27 godina. On je nežna, prelijepa duša koja je volela i koja je voljena, sada i zauvijek. Veoma smo ponosni na način na koji je koračao kroz ovaj svijet, sa dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na ogromnoj količini ljubavi i podrške koju nam pružaju mnogi koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i nepoznati ljudi koji osjećaju naš bol. Do ponovnog susreta, naš dječače. Volimo te zauvijek, mama, tata i Kaja."
Prvo oglašavanje Sindi Kraford nakon smrti sina: Potresnim riječima se oprostila od nasljednika (Foto)
Sindi je zahvalila i fotografu Sebastijanu Faeni, koji je zabeležio fotografiju koju je podelila uz ovu emotivnu poruku.
Presli Voker Gerber rođen je 2. jula 1999. godine, a njegova smrt ostavila je neizmernu prazninu u životima njegovih najbližih. Sindi je kroz svoju objavu pokazala koliko joj znači podrška koju dobija u ovim teškim trenucima, ali i koliko je ljubav prema sinu snažna i nakon njegovog odlaska.
(MONDO)