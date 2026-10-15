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Prvo pojavljivanje kćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata: Manekenka u crnini, sve šokirala izgledom

Prvo pojavljivanje kćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata: Manekenka u crnini, sve šokirala izgledom

Autor Jelena Sitarica
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Kaju Gerber uslikali su paparaci na ulicama Los Anđelesa.

Prvo pojavljivanje kćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata Izvor: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kćerka Sindi Kraford i Rendija Gerbera, manekenka Kaja Gerber, nije se mogla vidjeti u javnosti od kako je preminuo njen rođeni brat Presli. Poznato je da su njih dvoje bili jako vezani, te da su imali i tetovaže posvećene jedno drugome.

No, Kaju su sada paparaci prvi put uslikali na ulicama Los Anđelesa, a na prvi pogled malo ko ju je mogao prepoznati.

Popularna ljepotica dodatno je smršala nakon tragedije, a nakon što su se fotografije proširile mrežama, mnogi su bili zatečeni njenim fizičkim izgledom.

Kako prenosi Daily Mail, izvori bliski porodici kažu da Kaja "jedva jede", te da ju je mama Sindi Kraford natjerala da malo izađe iz porodičnog doma.

U trenutku fotografisanja nosila je crne helanke i crni džemper, a lice je krila od fotografa  puštenom kosom i naočarama. 

Uprkos tuzi, Kaja je bila uljudna prema fotografima, te im je u jednom trenutku i mahnula, nastavivši svojim putem. 

Kaja govorila o pokojnom bratu

Podsjetimo, Kaja je malo prije iznenadne smrti Preslija javno govorila o njegovoj borbi, te je otkrila kako je ona uticala na cijelu porodicu.

"Kada se tako nešto desi u porodici, znate, to natjera sve članove da se malo osvijeste", rekla je tada i dodala:

"Moji roditelji su većinu života ovaj problem držali u strogoj tajnosti i nikada javno nisu govorili o tome. Pokušali su da sakriju taj problem, što je samo pogoršalo cijelu situaciju. Znate, osoba se u tom trenutku osjeća kao da se porodica stidi nje", rekla je Kaja (misleći na brata).

(Mondo)

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Tagovi

sindi kraford Kaja Gerber Prisli

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