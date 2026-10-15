Holivudska glumica Hilari Svonk (52) čeka treće dijete sa suprugom Filipom Šnajderom, a srećne vijesti podijelila je sa pratiocima na Instagramu na nesvakidašnji način.

Izvor: Everett Collection/Shutterstock

Glumica Hilari Svonk ponovo će se ostvariti u ulozi majke.

Zvijezda "Djevojke od milion dolara" je prije tri godine na svijet donijela blizance, a sada je raspametila objavom o "novom projektu koji izlazi u decembru" - bebi!

Glumica je to uradila snimkom sa suprugom i djecom, na kojem pleše u mraku dok im svijetleći štapići prave "čiča Gliše" na odjeći, a potom oduševila slikom na svom stomaku.

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"Mnogi me pitaju na kom sljedećem projektu radim. Ovaj izlazi u decembru", napisala je Hilari u opisu videa, nakon čega su krenule čestitke u komentarima.

Kada je Hilari rodila blizance, mnogi su joj čestitali, neki su je kritikovali što je rodila u 49. godini, a pojedinci su čak išli toliko daleko da su joj pisali kako će njena djeca ostati siročad i da neće dočekati da diplomiraju.

Vidi opis Glumica čeka treće dijete u 52. godini: Rodila blizance u 49, sad oduševila objavom o "novom projektu" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pete Lusabia / Alamy/ Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: RUYMEN / UPI / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Everett Collection/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Twitter/Good Morning America Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Sony Pictures Entertainment Br. slika: 8 8 / 8

Glumica, čiji je suprug otprilike njenih godina, nije se oglašavala povodom tih napada.

(Mondo)