Holivudska glumica Hilari Svonk (52) čeka treće dijete sa suprugom Filipom Šnajderom, a srećne vijesti podijelila je sa pratiocima na Instagramu na nesvakidašnji način.
Glumica Hilari Svonk ponovo će se ostvariti u ulozi majke.
Zvijezda "Djevojke od milion dolara" je prije tri godine na svijet donijela blizance, a sada je raspametila objavom o "novom projektu koji izlazi u decembru" - bebi!
Glumica je to uradila snimkom sa suprugom i djecom, na kojem pleše u mraku dok im svijetleći štapići prave "čiča Gliše" na odjeći, a potom oduševila slikom na svom stomaku.
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"Mnogi me pitaju na kom sljedećem projektu radim. Ovaj izlazi u decembru", napisala je Hilari u opisu videa, nakon čega su krenule čestitke u komentarima.
Kada je Hilari rodila blizance, mnogi su joj čestitali, neki su je kritikovali što je rodila u 49. godini, a pojedinci su čak išli toliko daleko da su joj pisali kako će njena djeca ostati siročad i da neće dočekati da diplomiraju.
Glumica čeka treće dijete u 52. godini: Rodila blizance u 49, sad oduševila objavom o "novom projektu" (Video)
Glumica, čiji je suprug otprilike njenih godina, nije se oglašavala povodom tih napada.
(Mondo)