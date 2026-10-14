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Slađana Tesla pronađena mrtva u stanu: Komšije je danima nisu vidjele, upravnik zvao policiju

Slađana Tesla pronađena mrtva u stanu: Komšije je danima nisu vidjele, upravnik zvao policiju

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu.

Slađana Tesla pronađena mrtva u stanu Izvor: Damir Dervišagić

Prema nezvaničnim informacijama, manekenka Slađana Tesla je živjela sama, a komšije je nisu vidjele nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavijestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju. Po dolasku na lice mesta, nadležne službe su ušle u stan i zatekle tijelo.

Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica srpske modne industrije krajem prošlog i početkom ovog vijeka.

Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće kreatore, ostavivši dubok trag na modnim pistama širom regiona, a javnosti je bila poznata i po tvrdnjama o rodbinskoj povezanosti sa slavnim naučnikom Nikolom Teslom.

Izvor: Damir Dervišagić

Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svetu kao koreografkinja i organizatorka događaja.

Zvanični uzrok i tačno vreme smrti biće poznati nakon obdukcije i završene istrage.

(Mondo)

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Slađana Tesla manekenka

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