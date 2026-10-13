35 godina mlađa ga zvala tata, a onda ju je majka našla golu s njim: Vjenčala se s očuhom, a sada se oglasila kćerka

Kćerka Vudija Alena i Sun-Ji Previn oglasila se na Instagramu ne štedeći riječi hvale za svoju majku.

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Jedan od najkontroverznijih parova današnjice, Vudi Alen i njegova supruga, a nekada pastorka, Sun-Ji Previn, roditelji su dvije djevojčice koje su usvojili, Beše Bečer (27) i Menhetn Manzi (26).

Iako se drže dalje od očiju javnosti, u prošlosti su više puta javno reagovale zbog optužbi na račun majke, o kojima će kasnije biti više riječi.

Sada se starija, Beše, oglasila kako bi Sun-Ji čestitala rođendan, podijelivši rijetke fotografije majke koja se rijetko kada pojavljuje u javnosti.

Podsjetimo, i Beše i Menhetn su, nakon što su se ređale strašne optužbe na račun njihove majke zbog veze, a potom i braka sa čovjekom koji joj je najprije bio očuh, javno stale uz nju.

Obje su istakle da je Sun Ji izuzetno posvećena, nježna i puna ljubavi, te da je uvijek stavljala porodicu na prvo mjesto, kao i da narativ koji kruži o njihovoj majci nema veze sa realnošću.

Takođe su tvrdile da imaju potpunu podršku oba roditelja i da je njihov porodični život bio pun ljubavi i razumijevanja, daleko od skandala kakvim ga mediji predstavljaju.

Beše je tada napisala i na mrežama: "Nikada nisam željela da se uplićem u debate na društvenim mrežama u vezi sa mojim ocem, ali došao je trenutak kada shvatam da mogu ili da nastavim da se pretvaram da se ništa ne dešava, ili da stanem u njegovu zaštitu. Prema meni je uvijek bio isključivo pun ljubavi i podrške, i sada je red na mene da ja podržim njega."

Zašto je javnost napadala Vudija Alena i Sun-Ji?

Podsjetimo, Vudi Alen je uplovio u vezu, a kasnije i u brak sa glumicom Miom Farou koja je u prethodnom odnosu usvojila Sun-Ji Previn.

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Vudi isprva nije zvanično usvojio djecu koju je Mia imala iz prethodnih brakova (uključujući i Sun Ji), ali su u braku zajedno usvojili Dilan Farou (1985), da bi 1987. dobili biološkog sina Ronana. Tek u ovom periodu Vudi zvanično usvaja i Mijiino ranije usvojeno dijete, Mosesa Faroua.

Afera sa usvojenom kćerkom

No, 1992. godine, u porodici nastaje ogroman skandal kada se saznalo da je Mia pronašla u stanu nage fotografije Sun-Ji koje je napravio Vudi, na kojima su u krevetu.

U javnosti je nastao haos, a uprkos osudama i kritikama Vudi i njegova usvojena kćerka ostali su zajedno, a 1997. su stali i na "ludi kamen".

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Vidi opis 35 godina mlađa ga zvala tata, a onda ju je majka našla golu s njim: Vjenčala se s očuhom, a sada se oglasila kćerka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ETTORE FERRARI Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EPA/IAN LANGSDON Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: EPA/Juan Herrero Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: EPA/PETER FOLEY Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: EPA/CLAUDIO ONORATI Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA/ETTORE FERRARI Br. slika: 6 6 / 6 AD

Novi haos je nastao kada je protiv Vudija progovorila i usvojena kćerka Dilan, optuživši ga za se**ualno zlostavljanje. On je negirao otpužbe, tvrdeći da ih je njena majka Mia izmislila, jer je bila ljuta na kraj njihove dugogodišnje veze.

Mia je kasnije branila kćerku, napadajući bivšeg:

"Ne mogu da krivim Sun Ji za sve što se dogodilo u njihovoj aferi. Još uvijek je bila samo stidljivo dijete i sve se ovo dešavalo u našoj kući. Za to mora da snosi punu odgovornost. Ohrabrivala sam njihov odnos od samog početka, ali ne očekujete da vaš partner spava sa ćerkom iza vaših leđa", rekla je jednom Mia Farou osvrnuvši se na činjenicu da je Sun-Ji imala u početku otpor prema Vudiju.

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(Mondo)