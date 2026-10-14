Stotine ljudi došle na posljednji ispraćaj muzičara: Sahranjen Goran Bare

Majka, otac i sin Miran poslJednji put su se oprostili od Gorana, spuštajući po jednu crvenu ružu u grob.

Izvor: Youtube printscreen / Hrvatska radiotelevizija

Frontmen benda "Majke", Goran Bare, koji je preminuo u 62. godini, danas je ispraćen na vječni počinak. Sahrana je održana u 13 časova na Gradskom groblju u Vinkovcima, gradu gdje je muzičar odrastao i započeo svoju karijeru.

Na posljednji ispraćaj Gorana došlo je oko 500 ljudi - veliki broj njegovih najbližih prijatelja, saradnika i fanova koji su obožavali njegovu muziku. Prije nego što je muzičar sahranjen, sveštenik je održao molitvu nad grobom.

Na sahrani i sin sa kojim nije bio u dobrim odnosima

Ožalošćena porodica primala je saučešće, a među okupljenima je bio i Goranov sin Miran, sa kojim muzičar, kako se navodi, nije bio u dobrim odnosima.

Majka, otac i sin Miran posljednji put su se oprostili od Gorana, spuštajući po jednu crvenu ružu u grob. Ovaj trenutak bio je posebno emotivan, a Goranov sin nije mogao da zadrži suze u trenucima dok se opraštao od oca. Sve vrijeme bio je uz baku i dedu, koji su u invalidskim kolicima.

Goran je sahranjen u grobnici porodice Bare, a među prvima su na sahranu došli članovi benda "Majke". Svi su nosili crninu i nisu mogli da sakriju tugu i bol zbog preranog odlaska kolege.

Na ispraćaj je došao i frontmen grupe "Partibrejkers", Zoran Kostić Cane.

Sveštenik u toku molitve prije sahrane govorio o porocima Gorana Bareta

- To je obilježilo, opteretilo tvoj život od mladosti. To te je guralo u mrak, u bezizlazne situacije. Kroz to si izgubio voljenu ženu. Raspao ti se brak i porodica. Raspao si se malo i ti, ali nije to ono jedino i ono glavno u tvom životu. Tebe je obilježila i muzika. U svojoj nemoći i želji da sve nadvladaš pjevao si o ljubavi, tražio si smisao, ljubav, svjetlo, izlaz. Mogli bismo reći, tražio si Boga i vjerujem da si ga i našao. Boga, oca milosrđa - govorio je sveštenik nad sandukom.

- Neko je napisao sljedeće: "Bio si čovjek koji nikada nije skrivao svoje slabosti, koji je o životu govorio bez uljepšavanja i koji je sve ono što je osjećao pretvarao u muziku. Tvoje pjesme nikad nisu bile samo pjesme, bile su ispovijest, borbe, padovi i novi počeci, vrlo bitno. U njima je bilo tuge, bijesa, straha i samoće, ali i toliko ljubavi, nade i želje za životom, za onim najvrednijim što ti je Bog dao, život. Gorane, pisao si o onome o čemu mnogi nisu imali hrabrosti ni govoriti. Nisi se bojao pokazati svoje najteže boje, a upravo su se u toj tvojoj iskrenosti prepoznavale generacije slušatelja. Tvoji stihovi nekima su bili utjeha u teškim trenucima, drugima podsticaj da krenu dalje, a mnogima podsjetnik da i u najvećoj tami postoji tračak svjetla. Pjesme su ti govorile o ljubavi, o pronalasku vlastitog mira, do onih u kojima si nas pozivao da se pokrenemo, živimo i ne odustanemo" - pročitao je sveštenik.

(Telegraf / MONDO)