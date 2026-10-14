Paf Dedi zadobio povredu glave u zatvoru i prebačen je u bolnicu.

Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Ozloglašeni muzički mogul Šon Didi Kombs (56), koji se iza rešetaka nalazi od oktobra 2025. godine nakon šokantnog suđenja, zbrinut je u ponedjeljak zbog povrede glave. Sada je otkriveno i kako se povrijedio.

Prema dostupnim informacijama, hitna pomoć odvezla je Kombsa u subotu oko jedan sat poslije ponoći zbog povrede koja nije bila opasna po život. Nakon incidenta bio je svjestan i mogao je normalno da komunicira. Reper je završio u bolnici u Nju Džerziju nakon što je u zatvorskoj ćeliji udario glavom o gornji krevet na sprat.

"Upoznati smo sa izvještajima o Šonu Kombsu i pokušavamo da utvrdimo sve okolnosti. Šonovo zdravlje i dobrobit trenutno su nam najvažniji i zahvaljujemo svima koji su nam se javili", navedeno je u saopštenju.

Osuđen na više od četiri godine zatvora

Kombs je u julu 2025. godine, nakon suđenja koje je privuklo ogromnu medijsku pažnju, proglašen krivim po dvije tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. U oktobru iste godine osuđen je na 50 mjeseci zatvora.

Tokom sudskog postupka odbacivao je optužbe koje su mu stavljene na teret.

Navodno ima povlašćen tretman iza rešetaka

Američka televizijska mreža NBC njuz izvijestila je u septembru da Kombs u zatvoru navodno uživa povlastice koje nisu dostupne ostalim zatvorenicima.

U izvještaju su se pozvali na četvoricu anonimnih zatvorenika koji tvrde da drugi osuđenici čiste i kuvaju za repera poznatog po hitu "I'll Be Missing You".

Prema istim navodima, Kombs navodno ima pristup i stvarima koje zatvorenicima inače nisu dozvoljene, uključujući skupi alkohol i mobilne telefone, a pominju se i antidepresivi.

Vidi opis Poznato kako je Paf Dedi zadobio povede glave u zatvoru: Hitno prebačen u bolnicu, sada isplivali detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Brian Zak / Newscom / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok / vitaltiktoks Br. slika: 8 8 / 8

"Takve stvari se inače ne viđaju u zatvoru. Zvuči suludo, ali, s druge strane, to je Didi", izjavio je jedan od izvora.

Predstavnik američke Savezne uprave za zatvore tada je za Page Six rekao da, zbog zaštite privatnosti i bezbjednosnih razloga, ne može da komentariše uslove u kojima borave pojedinačni zatvorenici. Ipak, potvrdio je da je Fort Diks savezna kaznena ustanova niskog stepena bezbjednosti.

Nakon priča o povlasticama navodno završio u samici

Prema pisanju portala TMZ, nakon što su se pojavili medijski izvještaji o navodno povlašćenom tretmanu, Kombs je završio u samici.

Page Six je takođe potvrdio da mu je datum izlaska iz zatvora pomeren sa 21. januara na 2. mart 2028. godine.

Portal TMZ objavio je u utorak i da je Kombs tokom boravka u zatvoru više puta disciplinski kažnjavan zbog navodnog učestvovanja u tučama i korišćenja mobilnog telefona. Zbog tih prekršaja navodno mu je na 400 dana zabranjena kupovina u zatvorskoj prodavnici, a izgubio je i 41 dan skraćenja kazne koji je prethodno stekao dobrim vladanjem.

(Kurir / MONDO)