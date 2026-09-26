Presli Gerber, sin Sindi Kraford, kremiran je nakon iznenadne smrti u centru za odvikavanje.

Izvor: Instagram/presleygerber

Presli Gerber, sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera, kremiran je samo nekoliko dana nakon iznenadne smrti u centru za odvikavanje u Santa Moniki.

Iako je obdukcija završena, mjerodavni patolog još uvijek nije utvrdio zvanični uzrok i način smrti, pošto su dodatna testiranja i dalje u toku. Presli Gerber je pronađen mrtav u nedjelju u svojoj spavaćoj sobi u pomenutom objektu, gdje je navodno potražio pomoć svega nekoliko dana prije smrti.

U dokumentu se navodi da je Presli kremiran u pogrebnom preduzeću "Rouz femili". Opisan je kao preduzetnik koji je radio u oblasti mentalnog zdravlja, a njegov pepeo će, prema navodima, ostati u domu njegovih roditelja u Malibuu.

Zvanični uzrok i okolnosti smrti i dalje nisu utvrđeni. Medicinski vještak je uzrok označio kao "odložen" i "pod istragom", što ukazuje na to da se i dalje čekaju nalazi dodatnih analiza.

U međuvremenu, u toku su pripreme za sahranu. Izvori navode da porodica planira skroman i intiman ispraćaj koji bi trebalo da se održi tokom sedmice, a kao moguća mjesta održavanja pominju se "Forest lon" i Presbiterijanska crkva u Malibuu.

Vidi opis Kremiran sin Sindi Kraford: Urna sa pepelom čuvaće se u kući njegovih roditelja, uzrok smrti i dalje pod istragom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLISON DINNER/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EPA/ALESSANDRO DI MEO/ANSA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA/ALESSANDRO DI MEO/ANSA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MICHAEL NELSON/EPA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/FELIPE TRUEBA/EFE Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: JULIEN DE ROSA/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: NIKLAS HALLE'N/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: PETER FOLEY/EPA Br. slika: 8 8 / 8

Iza Preslija Gerbera ostali su roditelji Sindi Kroford i Rendi Gerber, kao i mlađa sestra Kaja Gerber, koja je bila izuzetno bliska sa bratom. Izvor je opisao njihovu povezanost kao mnogo dublju od uobičajene bratsko-sestrinske: "Bili su mnogo više od brata i sestre. Srce joj je slomljeno, bili su poput najboljih prijatelja."

Sindi Kroford i Rendi Gerber se nisu se javno oglašavali povodom Preslijeve kremacije, a porodica je zamolila za privatnost tokom žalosti.

Izvor je naveo da je porodica "nevjerovatno skrhana" i da im podršku pružaju dugogodišnji prijatelji Džordž i Amal Kluni, koji provode vrijeme sa Sindi i Kajom pružajući im utjehu u ovim teškim trenucima.

(Mondo)