Havijer Bardem udario na Pink zbog Palestine: Peticiju protiv pjevačice potpisalo skoro 200.000 ljudi

Havijer Bardem otvoreno podržava inicijativu koja već ima preko 195.000 potpisa.

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Španski glumac Havijer Bardem pozvao je pratioce na Instagramu da potpišu peticiju na Change.org kojom se zahtijeva da se američka pjevačica Pink ukloni sa mjesta ambasadorke UNICEF-a.

Ovim potezom, španski glumac otvoreno podržava inicijativu koja već ima preko 195.000 potpisa. Inicijativa je nastala nakon pjevačicine reakcije na slogan "Slobodna Palestina" koji je izgovorio reper Meklmor tokom turneje Eda Širana. Pred punom publikom, umjetnik je zaprepastio posjetioce koncerta snažno braneći palestinski narod i osuđujući tešku humanitarnu krizu u Pojasu Gaze.

Kao odgovor reperu, Pink je nazvala potez oportunističkim i podelila objavu sa platforme StopAntisemitism u kojoj optužuje muzičara za širenje propagande i sugeriše da Ed Širan, sa kojim je dijelila binu, treba da vrati novac za karte.

Pjevačicina reakcija izazvala je snažnu reakciju među hiljadama korisnika, nezadovoljstvo koje se brzo povećalo na društvenim mrežama, a sada ga pojačava i Havijer Bardemov megafon.

Za organizatore kampanje, stavovi koje je iznijela pjevačica krše posvećenost neutralnosti, harmoniji i zaštiti djece koja se očekuje od međunarodnog tijela UNICEF-ovog ranga.

Bardemova podrška inicijativi stavlja UNICEF u institucionalnu dilemu, pokrećući duboku debatu o etičkim granicama i društvenim odgovornostima poznatih ličnosti koje služe kao ambasadori. Iako humanitarna agencija nije izdala jasnu izjavu o budućnosti imenovanja američke umjetnice, intenzivan medijski pritisak prijeti da označi prekretnicu u kriterijumima organizacije za zastupljenost.

Ed Širan je govorio o Gazi u SAD

Izlazeći na scenu na svom prvom koncertu u Sjedinjenim Državama od kontroverznog isključenja grupe Meklmor, Ed Širan je ovog vikenda u Filadelfiji podigao glas izjavivši da je situacija u Gazi "katastrofalna, neopravdana i nesrazmjerna".

Američki reper, koji je nastupao kao predgrupa, otpušten je nakon što je dao propalestinske izjave tokom turneje "Loop Tour" britanskog muzičara. Njegovo uklanjanje izazvalo je talas kritika protiv Eda Širana i dovelo je do masovnog odlaska njegovog benda i ostalih predgrupa na turneji.

Prema časopisu "Variety", britanski muzičar je prije koncerta priznao da, iako sebe ne vidi kao aktivistu, svađa sa Meklmorom ga je gurnula u "srce ključne debate o slobodi izražavanja i najkompleksnijem političkom sukobu na svijetu".

"Moja posvećenost fanovima je ključna za ono što jesam; zato sam večeras ovdje sam, održavajući ostatak turneje", rekao je pjevač.

Uprkos tome, Širan je iskoristio svoj nastup na Linkoln Fajnenšel Fildu da pauzira koncert i podeli nekoliko riječi o palestinskom sukobu.

(euronews/MONDO)