Turneja Eda Širana doživljava sunovrat: Nakon samo jedne izjave uslijedio haos

Turneju Eda Širana napustili su Aron Rou, Beoga, Lukas Grejem i Fineas nakon što je Meklmor uklonjen sa američkih koncerata zbog propalestinskih izjava.

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Turneja Eda Širana pod nazivom "Loop" jednim dijelom je otkazana nakon odluke da američki reper Meklmor više ne nastupa na preostalim koncertima u SAD. U znak solidarnosti sa njim povukli su se irski kantautor Aron Rou, danski sastav Lukas Grejem, irski bend Beoga, koji prati Širana na turneji, ali i Fineas, predviđen za nastupe u Južnoj Americi.

Sve je počelo nakon koncerta 4. septembra na stadionu MetLajf u Nju Džersiju, gdje je Meklmor tokom nastupa javno izrazio podršku Palestincima.

"Želim da ljudi u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali znaju da nisu zaboravljeni", rekao je reper, nakon čega je uzviknuo: "Slobodna Palestina".

Tokom koncerta izveo je i protestnu pjesmu "Hind's Hall", a njegov nastup izazvao je reakcije pojedinih organizacija i vlasnika stadiona. Izraelsko-američki savjet pokrenuo je peticiju kojom je traženo da reper bude uklonjen sa turneje.

Vlasnici stadiona zaprijetili otkazivanjem koncerata

Situacija je dodatno eskalirala kada su pojedini vlasnici stadiona saopštili da ne žele da Meklmor nastupa u njihovim objektima.

Među njima je bio i milijarder Robert Kraft, vlasnik Nju Ingland Pejtriotsa i stadiona Džilet kod Bostona. Kraft je kasnije saopštio da se protivi Meklmorovom nastupu zbog njegovih nedavnih izjava, ali i onoga što je opisao kao raniju antisemitsku retoriku i simboliku. Meklmor je odbacio tvrdnje da je njegov stav usmjeren protiv Jevreja.

Promoter Mesina Turing Grup potvrdio je potom da su vlasnici više stadiona odbili da ugoste koncerte ukoliko Meklmor ostane dio programa, zbog čega je odlučeno da reper bude uklonjen sa preostalih američkih datuma.

Meklmor je nakon odluke poručio da njegov odnos sa Širanom neće uticati na ono što želi javno da kaže.

"Ed i ja smo dugogodišnji prijatelji, ali prijateljstvo ne može biti prepreka istini. Prave žrtve su stanovnici Palestine. Turneja je ispunila svrhu ako su moje riječi skrenule pažnju na događanja u Gazi", naveo je reper.

Ed Širan odgovorio na kritike

Širan se ubrzo oglasio i naglasio da odluku o uklanjanju Meklmora nije donio on, već promoter turneje i vlasnici stadiona.

Britanski muzičar naveo je da je pokušao da posreduje između različitih strana, ali da dogovor nije postignut. Objasnio je i da nije želio da budu otkazani čitavi koncerti, jer od turneje zavise stotine članova njegove ekipe.

"Zgrožen sam sukobom i patnjom ljudi s obje strane, ali odluka o otkazivanju bila je isključivo na promoteru i vlasnicima stadiona. Pokušao sam da posredujem, ali nisam mogao da dozvolim otkazivanje cijele turneje i ugrožavanje egzistencije stotina ljudi u svojoj ekipi. Ostajem pri svom apolitičnom stavu, muzičku platformu nastojim da koristim za spajanje ljudi, a ne za stvaranje podjela", poručio je Širan.

Njegovo objašnjenje, međutim, nije zaustavilo povlačenje ostalih izvođača.

Jedan za drugim napustili turneju

Među prvima je odlazak objavio irski muzičar Aron Rou, koji je trebalo da nastupa na deset preostalih koncerata u Sjevernoj Americi.

"Odluku ne donosim olako. Ed mi je prijatelj i promijenio mi je život, nikada mu ne mogu dovoljno zahvaliti. Ali mi kao Irci dobro znamo šta su genocid, prisilna glad i nasilna okupacija. Ne mogu stajati po strani i dopustiti da milijarderi koriste svoju moć za utišavanje pravednih glasova koji govore protiv izraelskog genocida i ukazuju na divljačko ubistvo djece. Izgubio bih sve poštovanje prema sebi kada bih nastavio kao da je sve normalno. Moram biti vijeran sebi i svojim precima koji su se opirali kolonizaciji i borili za slobodu u kojoj danas uživamo u Irskoj. Slobodna Palestina", poručio je Rou na Instagramu.

Navodi o "genocidu" u ovoj izjavi predstavljaju Rouov stav; upravo takvim terminom on je obrazložio odluku o povlačenju.

Ubrzo je odustala i Beoga, irski sastav koji već godinama sarađuje sa Širanom. Članovi benda naglasili su da prijateljstvo sa britanskim muzičarem ostaje, ali da ne žele da učestvuju na koncertima nakon uklanjanja Meklmora.

I danska grupa Lukas Grejem saopštila je da više neće nastupati na turneji.

Frontmen Lukas Forhamer poručio je da umjetnici moraju imati mogućnost da govore o ratovima, ubijanju civila i stradanju djece, bez obzira na to gdje se sukobi odvijaju.

Povlačenjima se pridružio i Fineas, brat i dugogodišnji saradnik Bili Ajliš, koji je trebalo da nastupi na šest Širanovih koncerata u Južnoj Americi u novembru.

"Umjetnici ne smiju biti ućutkani kada govore u ime potlačenih", poručio je Fineas prilikom objave svoje odluke.

(Kurir/MONDO)