Oženio se pobjednik Evrovizije: Damijano David stao na ludi kamen

Poznati pjevač Damijano David oženio se glumicom Dav Kameron na svadbi održanoj u Montalčinu u Italiji.

Izvor: Instagram/damianodavid

Nekadašnji frontmen Maneskina i pobjednik na Pjesmi Evrovizije Damijano David, stao je danas na ludi kamen.

Pjevač se oženio sa glumicom Dav Kameon, a slike novopečenog para napravile su pometnju na mrežama.

Vjenčanje je održano u Montalčinu u Italiji, a Damijano David (30) i Dav Kameron (27) slavili su sa svojim porodicama i prijateljima.

Ovako izgleda gospođa David:

Pjevač je za vjenčanje izabrao bijelo odijelo sa svilenim šalom, dok se mlada obukla slično kao i on.

Umjesto vjenčanice, glumica je izabrala elegantno bijelo odijelo uz svilenu košulju i kravatu, a svadbeni stajling upotpunila bijelim plaštom.

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Damiano and Dove are officially MARRIEDpic.twitter.com/5uFsCBhRFH — Naya (@Redhead_Naya)September 24, 2026





