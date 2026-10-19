Irina Šajk je u intervjuu za "Vogue" svoje iskustvo na reviji opisala je kao spoj seksepila, ludila i ljepote.
Irina Šajk pokazala je svoje zategnuto tijelo nakon revije Viktorijinih anđela, kada se u Los Anđelesu pojavila u izazovnoj kombinaciji koja je privukla pažnju.
Slavna manekenka (40) odlučila je da nastavi provod nakon modne revije, pa je za izlazak odabrala crni grudnjak i providne crvene helanke ispod kojih su se nazirale gaćice. Stajling je upotpunila srebrnom ogrlicom sa krstom i cipelama na visoku potpeticu, dok je dugu, tamnu kosu pustila da slobodno pada.
Pogledajte smelli autfit manekenke:
Irina Šajk se nakon revije gola pojavila na žurci: Manekenka u brusu i providnim helankama šokirala javnost (Foto)
Nasmijana Irina stigla je sama u klub u Los Anđelesu, a kasnije je viđena kako napušta privatni klub i ulazi u crni taksi.
Manekenka je istog dana prošetala pistom na reviji Viktorijina Tajna, gde je predstavila nekoliko upečatljivih kombinacija. U jednom izdanju nosila je beli korset, crne čarape i odgovarajuće gaćice, dok je u drugom ponijela roze čipkasti grudnjak preko kojeg je imala kratku majicu u istoj nijansi.Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia
Irina je prvi put prošetala pistom ovog poznatog brenda 2016. godine, a u više navrata isticala je koliko uživa u toj ulozi.
U intervjuu za "Vogue" svoje iskustvo na reviji opisala je kao spoj seksepila, ludila i ljepote.
"Revija je kao jedan veliki meni sa seksepilom, ludošću i lepotom, ima sve", rekla je manekenka, dodajući da su prelijepe djevojke, seksi kostimi i nevjerovatni izvođači ono što ovaj događaj čini posebnim.
Irina Šajk jedna je od najpoznatijih manekenki današnjice. Rođena je u ruskom gradu Jemanjželinsku, a međunarodnu slavu stekla je 2011. godine, kada je postala prva ruska manekenka na naslovnoj strani izdanja časopisa "Sports Illustrated Swimsuit".
Tokom karijere sarađivala je sa najprestižnijim modnim kućama, a njen privatni život često je privlačio pažnju javnosti. Ima ćerku sa holivudskim glumcem Bredlijem Kuperom, a povezivali su je i sa legendarnim NFL igračem Tomom Brejdijem.