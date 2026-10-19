Preminula glumica u 39. godini: Zvijezda serije "Rebelde" izgubila bitku sa opakom bolešću

Tužnu vijest o smrti Lue Blanko potvrdila je porodica.

Izvor: Instagram printscreen

Brazilska glumica i pjevačica Lua Blanko, koja se proslavila ulogom Roberte Mesi u seriji "Rebelde Brasil", preminula je u 39. godini. Tužnu vijest o njenoj smrti podijelio je njen brat Danijel Blanko na društvenoj mreži Instagram u nedjelju, 18. oktobra 2026. godine.

U svojoj objavi naveo je da je preminula spokojno, okružena najbližima i prijateljima, uz veliku snagu koju joj je pružala vjera. Takođe je otkrio da se proteklih mjeseci hrabro borila sa opakom bolešću, ne navodeći konkretne detalje o vrsti karcinoma.

Od nastradale umjetnice oprostila se i njena sestra Anatera Blanko emotivnom porukom na Instagramu. U svojoj objavi istakla je da je život "um sopro" (jedan dah), poručivši sestri "te amo" (volim te) i naglasivši da će zauvijek živjeti u srcima svoje porodice.

Publika širom svijeta franšizu "Rebelde" uglavnom prepoznaje po meksičkom originalu i sastavu RBD, ali je i brazilska verzija, koja se prikazivala na TV Rekord od 2011. do 2012. godine, zabilježila veliki uspjeh, a Lua je bila jedna od glavnih zvijezda tog projekta.

Pogledajte kako je izgledala ona:

Prije nego što je ostvarila ulogu u pomenutoj seriji, gradila je muzičku karijeru kao pjevačica i kantautorka u grupi "Lágrima Flor". Inače, potiče iz poznate umjetničke porodice i unuka je čuvenog bosa nova kompozitora i muzičara Bilija Blanka.