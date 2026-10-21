Nakon pet godina borbe, Kristina Eplgejt otkrila je da su joj ljekari pogrešno dijagnostikovali multiplu sklerozu.

Izvor: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kristina Eplgejt vratila se svom podkastu MeSsy sa viješću koja ju je ostavila u šoku. U utorak, 20. oktobra, glumica i njena koleginica i voditeljka Džejmi Lin Sigler objavile su dvije nove epizode u kojima nastavljaju otvoreno da govore o svojim iskustvima sa multiplom sklerozom.

Međutim, 54-godišnja glumica u povratničkoj epizodi kroz suze je otkrila da se povukla iz javnosti kako bi prihvatila novu informaciju koju je dobila od ljekara, da zapravo nema multiplu sklerozu, prenosi Index.hr.

Pogrešna dijagnoza

"Ušla je u moju sobu i rekla: 'Čestitam, nemate MS'. Uopšte nisam bila srećna. Svi ostali bili su presrećni", ispričala je Eplgejt.

Vidi opis Slavna glumica kroz suze saopštila da ipak nema multiplu sklerozu: "Osjećam se kao da sam sve iznevjerila" Kristina Eplgejt na dodeli Emija Kristina Eplgejt Kortni Koks Prijatelji Kristina Eplgejt u Prijateljima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/Television Academy Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube/ Team Coco/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Zainab Khalid Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 5 5 / 5

U drugoj epizodi glumicama se pridružila dr Marva Kejsi, vanredna profesorka na odjeljenju neurologije medicinskog centra Sidars-Sinaj. Objasnila je da su pogrešne dijagnoze multiple skleroze prilično česte zato što ne postoji jedan test kojim se ova bolest može nedvosmisleno potvrditi.

"Nije to kao test za trudnoću koji jasno kaže 'da' ili 'ne'. Postoji čitav spisak kriterijuma", rekla je.

Navela je da se kod gotovo 20 odsto ljudi sa dijagnozom MS-a na kraju ispostavi da zapravo nemaju tu bolest.

"Gotovo svaka peta osoba kojoj je rečeno da ima MS, nekima čak i decenijama, zapravo je nije imala. Većina njih uzimala je lijekove za liječenje te bolesti".

"Opet sam na početku"

Eplgejt je istakla da joj saznanje o pogrešnoj dijagnozi nije donijelo olakšanje od teških simptoma.

"Ne bude ti odjednom bolje samo zato što se ispostavilo da je dijagnoza bila pogrešna", rekla je.

"Nije mi nimalo bolje, Džejmi! Ako ništa drugo, još mi je gore. Tako da sam opet na samom početku i ne znam šta mi se dešava. Moji ljekari sada će detaljno istražiti šta se zapravo događa od 2021. godine i zašto je do ovoga došlo".

U drugom dijelu podkasta ponovo su je savladale emocije.

"Prošla sam kroz tešku depresiju zbog svega. Izgubila sam sve. Izgubila sam posao. Izgubila sam... Izvinite. Šta reći nekome ko sa ovim živi šest godina? Bože, tako mi je žao, jer meni je to zaustavilo život. I dalje moram da koristim invalidska kolica kada idem kod ljekara. Ne mogu da pređem put od automobila do ordinacije. I dalje prolazim kroz sve to. Ništa se čarobno nije dogodilo kada je rekla: 'Nemate MS'. Baš ništa".

Gubitak identiteta

Glumica je priznala da se sada bori da pronađe svoje mjesto, naročito nakon što se povezala sa ljudima koji imaju multiplu sklerozu.

"Čudno je jer se osjećam kao da sam sve iznevjerila. To je neobičan osjećaj jer smo ti i ja postale zaštitna lica za MS. Sve što sam radila imalo je smisla. Imala sam je**ni razlog zašto mi je svaki dan bio užasan. A sada nemam razlog i to me veoma uznemirava i zbunjuje", rekla je Eplgejt.

Eplgejt je rekla da je i dalje u šoku zbog pogrešne dijagnoze i opisala cijelu situaciju kao potpuni psihički haos. Svoju borbu za zdravlje sada vidi kao "istu igru, samo pod drugim imenom".

(Mondo)