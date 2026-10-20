Oženio se Maršal iz serije "Kako sam upoznao vašu majku": Stao na "ludi kamen" sa 11 godina mlađom koleginicom

Džejson Sigel i Kejla Radomski proslavili su svoje vjenčanje, a mlada je podijelila emotivne trenutke sa ceremonije na društvenim mrežama.

Izvor: Shutterstock/CarlaVanWagoner/Instagram printscreen

Zvijezda serije "Kako sam upoznao vašu majku", glumac Džejson Sigel, oženio se svojom izabranicom Kejlom Radomski. Njegova novopečena supruga podijelila je na društvenim mrežama prve kadrove sa njihovog vjenčanja.

"Jučerašnji dan bio je apsolutni san", napisala je Kejla u opisu fotografije nastale uoči ceremonije, dodajući: "Uskoro stiže još... Voli vas gospođa Sigel."

Dok je objavljivala fotografije priprema za vjenčanje, Kejla je priznala da "i dalje plače" od silnih emocija i ljubavi koje su obilježile subotnji dan. Jedan od zvanica podijelio je i dirljivu fotografiju mladenaca na kojoj se zaljubljeno gledaju u oči.

Izvor: Instagram/Printscreen

Nekoliko nedjelja prije velikog dana, Kejla je sa prijateljicama proslavila djevojačko veče u gradiću Ohaj u Kaliforniji, a na Instagramu je podijelila snimak sa slavlja uz emotivne riječi jedne od svojih bliskih prijateljica:

"Imam osjećaj da sam čitav život čekala ovaj vikend – da konačno proslavimo našu Kejlu kao mladu. Bilo je to neprestano smijanje, previše pića, nezaboravne uspomene i pregršt ljubavi. Kejla, to što te gledam kako ulaziš u novo životno poglavlje čini me neizmjerno srećnom. Džejson i ti imate predivan život pred sobom, a ja sam zahvalna što sam iz prvog reda mogla da posmatram sve trenutke koji su te doveli dovde. Bio je to posljednji vikend da damo sebi oduška, smijemo se do suza, nazdravimo i proslavimo te prije nego što postaneš udata žena."

Džejson Sigel i Kejla Radomski prvi put su viđeni u javnosti u oktobru 2023. godine na jednoj proslavi u Los Anđelesu. Već u januaru 2024. godine ozvaničili su romansu pojavljivanjem na crvenom tepihu tokom dodijele Zlatnih globusa. Istog mjeseca zajedno su zablistali i na dodijeli nagrada Emi, gdje je Kejla javno uputila emotivnu poruku glumcu, koji je tada bio nominovan za ulogu u seriji "Shrinking".

"Ne bismo bili ovdje bez tvog truda i posvećenosti. Uvijek sam zadivljena tvojom energijom i ljubavlju prema onome što radiš. Inspirišeš me svakog dana. Jedva čekam da nastavim da gledam kako stvaraš magiju kroz život. Hvala ti što me voliš i što si najbolji čovjek kakvog sam samo mogla da zamislim. Volim te."

Kejla je u junu 2025. godine otkrila da ju je popularni glumac zaprosio riječima: "Zauvijek da", a romantični trenutak odigrao se u raskošnom ružičnjaku biblioteke Hantington u Pasadeni, gdje je glumac kleknuo pred svoju izabranicu.

(Mondo)