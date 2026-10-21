Goran Ivanišević i bivša supruga Tatjana Dragović vode imovinski spor vrijedan 2.477.962,91 evra, a sada su otkriveni i detalji sa suda.

Izvor: Pritnscreen/Arena sport/Instagram/tatjana_dragovic

Nekadašnji teniser Goran Ivanišević i njegova bivša supruga Tatjana Dragović godinama vode sudski spor oko imovine vrijedne blizu 2,5 miliona evra.

Ivanišević tvrdi da joj je taj novac pozajmljivao sa računa u Monaku i Zagrebu, dok ona to osporava i navodi da su sredstva trošena na zajedničke i porodične potrebe.

Traži 2,5 miliona evra

Ivanišević je tužbu podnio 16. januara 2023. godine, a u njoj je naveo da je Tatjani od septembra 2015. do aprila 2021. godine pozajmio ukupno 2.932.501,37 evra.

Prema njegovim tvrdnjama, bivša supruga obavezala se da će novac vratiti do kraja 2021. godine, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.

Izvor: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

On je naveo da mu je u međuvremenu vratila 454.538,46 evra, dok je preostalih 2.477.962,91 evra ostalo neisplaćeno. Zbog toga je od suda zatražio da Tatjani naloži vraćanje novca, uz zakonsku zateznu kamatu.

Kao dokaze dostavio je evidenciju bankarskih transakcija, izvode sa računa i prepisku putem aplikacije WhatsApp.

Tatjana osporila tvrdnje

Bivša supruga proslavljenog tenisera iznijela je drugačiju verziju finansijskih odnosa. Prema njenim navodima, račun u Monte Karlu bio je zajednički, a oboje su imali pravo da raspolažu novcem koji se na njemu nalazio.

Tatjana je tvrdila da je Ivanišević u svojoj evidenciji kao njene troškove prikazao i određene zajedničke izdatke, kao i pojedinačne troškove koji su se odnosili na njega.

Vidi opis Ivanišević bankrotirao, otkriveni mračni detalji suđenja sa bivšom: Molio je da mu vrati 2,5 miliona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 16 / 16

Navela je i primjere bankarskih transakcija za koje smatra da nemaju veze sa pozajmicama, uključujući troškove kupovine nekretnine, zdravstvenog osiguranja i kreditnih kartica. Posebno je osporila tvrdnju da je postojao dogovor prema kojem je novac morala da vrati.

Sud odbio Ivaniševićev zahtjev

Opštinski građanski sud u Zagrebu donio je 28. maja 2026. godine nepravosnažnu presudu kojom je odbio Ivaniševićev zahtjev za isplatu gotovo 2,5 miliona evra. Sud je zaključio da teniser nije dokazao postojanje ugovora o zajmu, odnosno dogovora na osnovu kojeg bi Tatjana bila obavezna da vrati novac.

Jedno od ključnih pitanja bilo je finansijsko vještačenje, koje nije sprovedeno jer, prema obrazloženju suda, Ivanišević nije dostavio svu dokumentaciju koju je sudski vještak smatrao neophodnom. Sud je takođe odlučio da Ivanišević bivšoj supruzi nadoknadi troškove postupka u iznosu od 173.937,50 evra, uz pripadajuću kamatu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Ipak, ova odluka nije konačna. Obje strane uložile su žalbe, a predmet je 3. avgusta 2026. godine proslijeđen Županijskom sudu u Bjelovaru.

Spor i oko privremene mjere

Pored glavnog zahtjeva za vraćanje novca, bivši supružnici vode pravnu borbu i oko privremene mjere koja se odnosi na Tatjaninu imovinu i račune. Prema objavljenoj dokumentaciji, sud je 3. jula 2026. godine donio odluku o privremenoj mjeri, na koju je Tatjana uložila žalbu šest dana kasnije.

Ivanišević je na njenu žalbu odgovorio 20. jula, a konačan ishod ovog dijela postupka takođe zavisi od odluka nadležnih sudova.

Spominje i novac od njegove majke

Tokom postupka Ivanišević je iznio i tvrdnje o novcu dobijenom prodajom zemljišta koje je, prema njegovom iskazu, bilo u vlasništvu njegove majke. Kako je naveo, sa bivšom suprugom imao je dogovor da njemu pripadne 60 odsto novca, a njoj 40 odsto. Međutim, tvrdi da Tatjana nije ispoštovala takav dogovor.

Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic

Prema njegovoj verziji događaja, kasnije je pristao i na podjelu po pola, ali ni tada nije dobio očekivani iznos. Ivanišević je tvrdio da je Tatjana novac iskoristila za kupovinu nekretnine u Dubrovniku, kao i da je očekivao da će mu dugovanja izmiriti nakon njene prodaje. Ove tvrdnje predstavljaju deo njegovog iskaza pred sudom, a ne pravosnažno utvrđene činjenice.

Isplivale i privatne poruke bivših supružnika

U sudskom postupku pojavila se i prepiska koju su Goran i Tatjana razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp. U porukama iz marta 2021. godine Ivanišević je govorio o finansijskim poteškoćama, obavezama prema djeci i potrebi da podijele novac kojim raspolažu.

U jednoj od poruka naveo je da trenutno nema posla, da ima brojne obaveze i dugove, zbog čega je od bivše supruge tražio da riješe pitanje zajedničkih sredstava. Sud je, međutim, ocijenio da iz dostavljenih poruka ne proizlazi nedvosmislen zahtjev za vraćanje pozajmice, kako je to Ivanišević tvrdio.

Sa druge strane, Tatjana je dostavila prepisku u kojoj je Goran od nje tražio da mu prebaci određene iznose novca. U jednoj od poruka iz septembra 2020. godine spominje se i način označavanja bankarske transakcije, što je Tatjana koristila kao argument za svoje tvrdnje o prirodi finansijskih transfera.

Ipak, sud nije utvrdio da ta prepiska sama po sebi dokazuje sve navode bilo koje strane.

Sporno i pitanje menadžerskih poslova

Još jedna tačka neslaganja bivših supružnika odnosi se na Tatjaninu ulogu u Ivaniševićevoj karijeri.

Prema objavljenoj sudskoj dokumentaciji, Tatjana je iznosila tvrdnje o menadžerskim poslovima koje je obavljala za bivšeg supruga. Ivanišević je potvrdio da je učestvovala u pojedinim poslovnim angažmanima, među kojima su bile reklamne saradnje sa poznatim brendovima, ali je osporio da je bila njegov stalni menadžer.

Tvrdio je da su ga tokom karijere zastupale profesionalne agencije, kao i da je Tatjana za određene poslove već dobijala dio zarade.

Sudska borba se nastavlja

Ivanišević i Tatjana Dragović razveli su se 2016. godine, a tokom braka dobili su dvoje djece, kćerku Amber i sina Emanuela. Njihov imovinski spor traje od 2023. godine, uz više sudskih odluka, žalbi i rasprava o porijeklu i namjeni novca.

Iako je zagrebački sud u maju ove godine odbio Ivaniševićev zahtjev, konačna odluka još nije donijeta. Predmet se nalazi u žalbenom postupku, pa će tek pravosnažna presuda pokazati kako će se završiti višegodišnji finansijski sukob bivših supružnika.

(Mondo)