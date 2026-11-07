Glumac Met Dejmon podijelio detalje iz privatnog života o kojima javnost ništa nije znala

Izvor: Kristina Bumphrey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Met Dejmon je otkrio da je njegova supruga Lusijana 2024. godine imala operaciju aneurizme na mozgu, i to samo nedjelju dana prije dodjele Oskara.

U novom intervjuu za GQ glumac je podijelio detalje o teškom periodu za porodicu i objasnio zašto su se uprkos svemu pojavili na proslavi nakon ceremonije.

Dejmon je ispričao da je Lusijana, s kojom je u braku 20 godina, počela da se osjeća bolje tek na veče same dodjele. Iako nisu mogli da prisustvuju ceremoniji, upravo je ona insistirala da odu na proslavu koja se održavala poslije. Glavni razlog bila je griža savijesti jer su godinama ranije propustili Oskare na kojima je film "Pokojni" (The Departed), u kom je glumio, osvojio nagradu za najbolji film.

"Sjećam se da sam za vrijeme te dodjele snimao scene za 'Bornov ultimatum', pa nisam išao", prisjetio se Met. "Tada sam živio u Majamiju i imali smo bebu. Lusi i ja smo ležali u krevetu, gledali prenos i bili užasno nervozni zbog Martija Skorsezea. Kad je pobijedio, skakao sam po spavaćoj sobi od uzbuđenja. Sljedeća je bila kategorija za najbolji film, a pobijedio je 'Pokojni'."

Glumac je dodao kako su ga idućih nedjelja zvali svi iz filma i studija. "Pitali su me: 'Hej, pa gdje si ti bio?'. Totalno sam zabrljao", rekao je.

Vidi opis "Nedjelju dana prije su joj operisali mozak": Met Dejmon otvorio dušu o supruzi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charles Sykes / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Twitter/screenshot/Deadline Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kristina Bumphrey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Entertainment Tonight Br. slika: 7 7 / 7

"Sljedeći put kad se slično dogodilo bilo je s 'Openhajmerom', ali tada smo prolazili kroz tu strašnu situaciju s aneurizmom moje supruge. Ona je sada potpuno dobro, hvala Bogu, ali operisana je nedjelju dana prije Oskara. To je bilo prvo veče da se osjećala dovoljno dobro da ustane i da joj se vratila snaga", objasnio je Dejmon.

"Iznenadila me, nabavila je haljinu i otišli smo na žurku jer se sjetila da prošli put nisam bio tamo. Rekla je: 'Ovaj put idemo'. To je bilo prokleto herojski od nje i jako mi je mnogo značilo", zaključio je.

Ko je Lusijana Dejmon?

Lusijana se često pojavljuje uz supruga na crvenim tepisima i dodjelama nagrada. Par ima četiri kćerke: Aleksiju (27), Isabelu (20), Džiju (17) i Stelu (15). Njihova ljubavna priča započela je na neobičan način, u vrijeme dok se glumac skrivao od obožavatelja iza šanka u baru gdje je ona radila.

Lusijana je tu priču ispričala za Vogue 2018. godine. "Radila sam kao konobarica u South Beachu u Majamiju. On je tamo snimao film i jedne subote uveče filmska ekipa je završila u baru. Počeli su da ga prepoznaju, tražiti fotografije i autograme. Postalo je pomalo agresivno jer su ljudi pili, pa je došao da se sakrije iza mog šanka, samo je htio da bude tamo i popije piće."

(Kurir, MONDO)