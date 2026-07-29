Strogo pravilo Meta Dejmona za njegove 4 kćerke: Ovo moraju da ispoštuju bez obzira na sve

Glumac iz filma "Odiseja" ponosni je otac četiri kćerke: Aleksije (27), Izabele (20), Đaje (17) i Stele (15) — koje ima sa suprugom Lučijanom.

Izvor: Youtube printscreen / Saturday Night Live

Met Dejmon je dospio u žižu javnosti kao ultimativni "otac djevojčica" ranije ovog mjeseca kada je prošetao crvenim tepihom na premijeri filma "Odiseja" u Londonu, okružen svojim prelijepim ćerkama i suprugom Lučijanom.

Međutim, čini se da je titula najboljeg tate djevojčica u Holivudu nešto što on shvata veoma ozbiljno i održava uz jedno veoma strogo pravilo kod kuće.

Gostujući kod Kriste Smit u podkastu Skip Intro, Met je otkrio da on i njegove djevojke - Aleksija (27), Izabela (20), Đaja (17) i Stela (15), "bez obzira na sve" nikada ne provode više od dvije nedjelje razdvojeni.

"Uspostavili smo to pravilo od dvije nedjelje gdje, bez obzira na sve, nismo razdvojeni duže od dvije nedjelje", rekao je glumac poznat po ulozi Džejsona Borna.

"Kada su djeca bila mala i lako mogla da putuju sa nama, to je uvijek bila porodična avantura. Samo bismo otišli i napravili 'bazu' gdje god da smo se nalazili, i u zavisnosti od filma ili trajanja snimanja, prilagođavali bismo se kako god je bilo potrebno".

Ali, ovo nije jedino pravilo oko kog nema pregovora kada je u pitanju Metova porodica.

"Svake večeri imamo porodičnu večeru i oko toga nema pregovora - tako je oduvijek bilo", rekao je ovaj otac četvoro djece za magazin People. Met je objasnio da je, uprkos dobrim namjerama, čak i tada teško ostati potpuno prisutan.

"Jedna od mojih kćerki je rekla: 'Pa, na sinoćnoj porodičnoj večeri nismo uopšte razgovarali.' I shvatili smo: 'O čovječe, u pravu si'”, otkrio je glumac, napominjući: "Sjednete za večeru i malo se izgubite u toj rutini, pa zaboravite zašto ste uopšte uspostavili to pravilo. To je ta vrsta porodične svjesnosti na kojoj svi zajedno radimo."

Još slika pogledajte u galeriji:

Vidi opis Strogo pravilo Meta Dejmona za njegove 4 kćerke: Ovo moraju da ispoštuju bez obzira na sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charles Sykes / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Twitter/screenshot/Deadline Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kristina Bumphrey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Entertainment Tonight Br. slika: 7 7 / 7

(Mondo.rs)