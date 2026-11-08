Isplivala istina o kćerki Laneta Gutovića: Glumac je precrtao iz testamenta

Milica Gutović otkriva potresne tvrdnje o smrti oca i navodnom zavještanju koje je lažno svjedočeno.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/printscreen/ TvKopernikus Milica Gutović

Milica Gutović, kćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, godinama gradi karijeru na više frontova, iako je publika uglavnom zna samo po nekoliko uloga u domaćim serijama.

Ono što malo ko zna jeste da je Milica prije svega profesionalna balerina. Još dok je išla u gimnaziju u Beogradu, paralelno je završila baletsku školu, a usavršavanje je nastavila u Francuskoj. U Kanu je diplomirala baletsku pedagogiju, a kasnije je u Srbiji pokrenula i privatni posao vezan za balet.

Ovako ona izgleda:

Ipak, nije odustala ni od glume. Završila je Akademiju umjetnosti kod Predraga Ejdusa i već sredinom dvijehiljaditih počela da dobija prve uloge na televiziji, trudeći se da izgradi sopstveno ime bez oslanjanja na oca.

Kćerka izrekla šok tvrdnje

Inače, Milica je objavila video u kom tvrdi da je medicinska sestra pred smrt njenog oca uvela dvojicu muškaraca na intenzivnu njegu, a koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom i na taj način joj oduzeli nasljedstvo.

U potresnoj ispovijesti Milica Gutović tvrdi sljedeće:

"Dragi prijatelji i poštovaoci lika i djela mog oca Milana Gutovića, ja sam najstarija od četvoro njegove djece, Milica Gutović. Želim da sa vama podijelim istinu vezanu za njegove posljednje dane koje je proveo na intenzivnoj njezi na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu u jeku epidemije kovida, avgusta 2021. godine, kada su posjete bolnicama bile zvanično i strogo zabranjene. Evo šta se desilo te srijede 18. avgusta, istog dana kada je moj tata prebačen na respirator."

"Za one koji ne znaju, srijeda je inače dan kada nema posjete. Opšte je poznato da na odjeljenju intenzivne njege, gdje je moj tata ležao, leže teško bolesni i životno ugroženi pacijenti, kojima imaju pristup samo ljekari i medicinsko osoblje. Toga dana poslije očajničkog pokušaja da dođem do njega ili da ga dobijem na mobilni telefon, odlučila sam da pozovem direktno bolnicu. Sestra na intenzivnoj njezi, navodno zadužena da pazi na mog oca rekla mi je da bolnica ne dozvoljava posjete zbog kovida i da je tata u tako teškom stanju da je za mene bolje da ga ne vidim, citiram je. Uz to je prokomentarisala da prvi put čuje da Milan ima kćerke. Ubrzo nakon njegove smrti 25. avgusta 2021. godine, saznajem da je te iste srijede 18. avgusta oko 17:30, ta ista u sobu mog oca na intenzivnu njegu uvela dva čovjeka koji nisu ni u kakvom krvnom srodstvu sa mojim ocem i koji su postali svjedoci njegovog navodnog usmenog zavještanja. Treći svjedok tog usmenog zavještanja upravo je medicinska sestra. Tim lažnim usmenim zavještanjem moj otac je navodno svoje dvije kćerke Milicu i Nevenu i maloljetnu unuku potpuno lišio nasljeđa, svi koji su dobro poznavali mog oca znaju da je to nemoguće."

"Zavještanje je proglašeno, ali nije pravosnažno, jer smo se mi kao kćerke pobunile. Ovo je usmeno zavještanje bez ikakvog potpisa, svedeno na prepričavanje i prisjećanje dva navodna prijatelja i ono ostaje kao posljednji trag o mom ocu. Drugih svjedoka nema jer je tata bio sam u sobi. Želim da istaknem da je 16. avgusta sa tatinog telefona poslata ova potresna fotografija na kojoj se jasno vidi da je on pod kiseoničkom maskom, kacigom, jer on bez nje nije mogao samostalno da diše. Prilažem tu fotografiju. Istoga dana 18. avgusta kada je navodno uzeto usmeno zavještanje tata je prebačen i na respirator, da bi 25. avgusta i preminuo. Medicinska sestra mojoj sestri Neveni i meni onemogućila je da posljednji put vidimo oca, a uvela je lažne svjedoke, lažnog usmenog zavještanja. Ovo je nečuvena zloupotreba jedne medicinske sestre u uglednoj zdravstvenoj ustanovi. Ja se nadam i očekujem da će se ugledna bolnica VMA ograditi ovog nehumanog i nedopustivog ponašanja svog zaposlenog. Isto tako se nadam da se nikome neće desiti ovakva manipulacija sa teškom intoksiciranim i nemoćnim pacijentom na samrti u zdravstvenoj ustanovi. Sve ljude koji imaju slična iskustva pozivam da mi se jave. Dragocjena su mi mišljenja i savjeti ljekara, pravnika i posebno novinara u narednim objavama priložiću dokaze kojima raspolažem. Molim vas da me pratite."

Pogledajte kadrove sa komemoracije Laneta Gutovića:

Vidi opis Isplivala istina o kćerki Laneta Gutovića: Glumac je precrtao iz testamenta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 1 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 2 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 3 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 4 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 5 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 6 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 7 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 8 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 9 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 10 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 11 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 12 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 13 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 14 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 15 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 16 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 17 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 18 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 19 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 20 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 21 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 22 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 23 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 24 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 25 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 26 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 27 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 28 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 29 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 30 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 31 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 32 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 33 / 35 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 34 / 35 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 35 35 / 35

(Mondo.rs)