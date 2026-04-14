Šta se dešava s imovinom Laneta Gutovića? Ćerka iznijela ozbiljne optužbe, komšije je godinama nisu vidjele

Ćerka pokojnog legendarnog glumca Milana Laneta Gutovića, Milica Gutović, bila je u žiži nakon što je u javnost izašla sa pričom da je ozbiljno oštećena za porodično nasljedstvo.

Komšije su otkrile da proces koji Lanetova porodica nakon njegovog odlaska vodi, i dalje traje, ali i da rijetko viđaju njegovu nasljednicu Milicu.

"Mislim da to treba da rješavaju oni međusobno u kući. Ja sam tu prvi komšija, družimo se i ne bih da iznosim stvari iz njegovog privatnog života", rekao je novinarima prvi komšija, dok je drugi otkrio da Milicu decenijama nije vidio.

"Milicu nisam video 40 godina, znam za taj spor i situaciju oko podjele imovine. Mislim da ona rijetko dolazi, nekad je vidim na ulici, ali ne znam puno toga o njima. Moji u porodici su bili bliski, otac sa Lanetom prije nego što je otišao, tako da je znao mnogo više. To je sve što mogu da vam kažem".

Kako se može videti na snimku, ispred kuće slavnog glumca nalazi se nekoliko automobila, svuda su ugrađene kamere, a klizna ograda je sa donje strane dvorišta.

Milica je i putem društvenih mreža obavijestila javnost o tome šta se zbilo kada je Lane bio bolestan.

"Dragi prijatelji i poštovaoci lika i djela mog oca Milana Gutovića, ja sam najstarija od četvoro njegove djece, Milica Gutović. Želim da sa vama podijelim istinu vezanu za njegove posljednje dane koje je proveo na intenzivnoj njezi na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu u jeku epidemije korona virusa, avgusta 2021. godine, kada su posjete bolnicama bile zvanično i strogo zabranjene. Evo šta se desilo te srijede 18. avgusta, istog dana kada je moj tata prebačen na respirator", napisala je Milica, pa je dodala:

"Za one koji ne znaju, srijeda je inače dan kada nema posjete. Opšte je poznato da na odjeljenju intenzivne njege, gdje je moj tata ležao, leže teško bolesni i životno ugroženi pacijenti, kojima imaju pristup samo ljekari i medicinsko osoblje.

Toga dana poslije očajničkog pokušaja da dođem do njega ili da ga dobijem na mobilni telefon, odlučila sam da pozovem direktno bolnicu.

Sestra na intenzivnoj njezi, navodno zadužena da pazi na mog oca rekla mi je da bolnica ne dozvoljava posjete zbog kovida i da je tata u tako teškom stanju da je za mene bolje da ga ne vidim, citiram je. Uz to je prokomentarisala da prvi put čuje da Milan ima ćerke.

Ubrzo nakon njegove smrti 25. avgusta 2021. godine, saznajem da je te iste srijede 18. avgusta oko 17:30, ta ista u sobu mog oca na intenzivnu njegu uvela dva čovjeka koji nisu ni u kakvom krvnom srodstvu sa mojim ocem i koji su postali svjedoci njegovog navodnog usmenog zavještanja.

Treći svjedok tog usmenog zavještanja upravo je medicinska sestra. Tim lažnim usmenim zaveštanjem moj otac je navodno svoje dvije ćerke Milicu i Nevenu i maloljetnu unuku potpuno lišio nasljeđa, svi koji su dobro poznavali mog oca znaju da je to nemoguće", objasnila je ona tada i šokirala javnost.

