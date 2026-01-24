logo
WhatsApp sprema veliku promjenu na profilima: Ovu opciju će odmah svi primijetiti

WhatsApp sprema veliku promjenu na profilima: Ovu opciju će odmah svi primijetiti

Autor N.D. Izvor Smartlife
0

U WhatsApp aplikaciju stižu naslovne fotografije profila, koje će korisnicima dati više prostora za personalizaciju.

Promjene u aplikaciji Whatsapp Izvor: WaBetaInfo

WhatsApp uskoro dobija novu opciju koju će korisnici odmah primijetiti - naslovne fotografije profila (Cover photos). U pitanju je funkcija koja je već dobro poznata sa drugih platformi, ali koja sada prvi put stižu i u najpopularniju aplikaciju za dopisivanje.

Novu opciju primjenjuje WABetaInfo u iOS beta verzijama aplikacije. Iako funkcija još nije aktivna ni za beta testere, njeno prisustvo u kodu jasno sugeriše da je u razvoju.

Kada bude dostupna, naslovna fotografija će se pojavljivati kao baner na vrhu korisničkog profila, iznad kružne profilne slike. Time će korisnici dobiti više prostora za izražavanje, bez narušavanja postojećeg izgleda aplikacije.

Ovakav raspored već postoji kod WhatsApp poslovnih profila, gdje kompanije koriste baner za logotipe, izloge ili promotivne vizuale. Sada će sličnu mogućnost dobiti i obični korisnici.

Privatnost, po svemu sudeći, ostaje u prvom planu. Prema pisanju portala Android Police, funkcija će imati detaljne kontrole vidljivosti. One će se nalaziti u meniju Podešavanja > Privatnost > Naslovna fotografija.

Korisnici će moći da biraju ko vidi njihovu naslovnu sliku, uz poznate opcije kao što su "Svi", "Moji kontakti", "Moji kontakti osim" i "Niko". Ova podešavanja već postoje za profilnu fotografiju i status, pa će iskustvo ostati dosljedno.

Za sada nema zvaničnih informacija o datumu lansiranja. Kao i kod mnogih WhatsApp beta funkcija, detalji se mogu promijeniti prije globalnog uvođenja, a nije isključeno ni dodatno testiranje ili odlaganje.

Izvor:N1info

Tagovi

whatsapp novine promjene

