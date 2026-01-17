Rusija će blokirati WhatsApp u 2026: Šta to znači za korisnike i gdje prelaze

Ruske vlasti planiraju da tokom 2026. godine blokiraju WhatsApp, potvrdio je za agenciju Tass Andrej Svincov, zamjenik predsjednika Odbora Državne dume za informacionu politiku, IT i komunikacije.

Prema riječima Svincova, odluka da se WhatsApp zabrani tokom ove godine u potpunosti opravdana je s obzirom na izbore koji slijede naredne godine.

"Vjerujem da će Roskomnadzor (ruski regulator) do kraja godine usvojiti paket mjera za konačno blokiranje WhatsAppa. Razlog je to što je WhatsApp u vlasništvu kompanije Meta, koja je u Rusiji proglašena ekstremističkom, i ovako oštre mjere, posebno u predizbornoj godini, apsolutno su opravdane", rekao je ovaj poslanik.

Svincov je dodao da je većina njegovih prijatelja i poznanika odavno prešla sa WhatsAppa na Telegram ili domaću aplikaciju Max.

Ruski telekomunikacioni regulator je 13. avgusta saopštio da su uvedene mjere delimičnog ograničavanja poziva u aplikacijama Telegram i WhatsApp u Rusiji, nakon što su oni postali "glavne glasovne platforme koje se koriste za prevare i iznude", kao i za "vrbovanje ruskih državljana za sabotaže i terorističke aktivnosti", prenosi Tass.

Mjere protiv WhatsAppa nastavljaju se zbog toga što ova aplikacija za dopisivanje, kako navode, krši ruske zakone.

