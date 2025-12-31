logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epic Games Store poklanja brutalnu igru: Čekaju vaz vitezovi, bitke i haos za 64 igrača

Epic Games Store poklanja brutalnu igru: Čekaju vaz vitezovi, bitke i haos za 64 igrača

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Epic Games Store nastavlja praznično darivanje i poklanja Chivalry 2 - brutalnu multiplayer igru sa epskim srednjovjekovnim bitkama.

Chivalry 2 Epic Game Store Izvor: Chivalry 2

Prbiližavamo se završnici Epic Games Store prazničnog darivanja, a petnaesti poklon ove sezone donosi pravi srednjovjekovni haos. U pitanju je Chivalry 2, multiplayer spektakl koji donosi brutalne bitke, dobru zabavu i filmsku epiku.

Razvijen od strane Torn Banner Studios-a, ovaj naslov je odlično ostvarenje za ljubitelje srednjovekovnih borbi i realističnih sukoba prsa u prsa. Kao nastavak originalne igre Chivalry: Medieval Warfare, drugačiji je na mnogim poljima - naprednoj grafici, glatkom borbenom sistemu i masivnim bitkama koje mogu okupiti čak 64 igrača istovremeno.

U Chivalry 2, svaki okršaj postaje scena iz epskog filma. Igrači mogu birati između raznih klasa - od oklopljenih vitezova do agilnih strijelaca - i koristiti na desetine ubojitih oružja. Borbe su brutalne, a uspjeh zavisi od ritma, preciznosti i pametnog pozicioniranja.

Zahvaljujući Unreal Engine 4 tehnologiji, srednjovjekovni svijet izgleda zadivljujuće - od zamaka i sela do ogromnih ratnih polja prepunih dima i vatre.

Naslov je pobrao veoma dobre ocjene - kako od gejmera, tako i od kritičara. Igra je na Steam platformi dobila 81% pozitivnih recenzija, dok joj je na Metacritic sajtu prosječna ocjena 83/100.

Chivalry 2 možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 1. januara u 17 časova.

Civalry 2 gejmplej
Izvor: AJBRUN

Možda će vas zanimati

Tagovi

Epic games igre praznici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS