Epic Games Store poklanja brutalnu igru: Čekaju vaz vitezovi, bitke i haos za 64 igrača

Epic Games Store nastavlja praznično darivanje i poklanja Chivalry 2 - brutalnu multiplayer igru sa epskim srednjovjekovnim bitkama.

Izvor: Chivalry 2

Prbiližavamo se završnici Epic Games Store prazničnog darivanja, a petnaesti poklon ove sezone donosi pravi srednjovjekovni haos. U pitanju je Chivalry 2, multiplayer spektakl koji donosi brutalne bitke, dobru zabavu i filmsku epiku.

Razvijen od strane Torn Banner Studios-a, ovaj naslov je odlično ostvarenje za ljubitelje srednjovekovnih borbi i realističnih sukoba prsa u prsa. Kao nastavak originalne igre Chivalry: Medieval Warfare, drugačiji je na mnogim poljima - naprednoj grafici, glatkom borbenom sistemu i masivnim bitkama koje mogu okupiti čak 64 igrača istovremeno.

U Chivalry 2, svaki okršaj postaje scena iz epskog filma. Igrači mogu birati između raznih klasa - od oklopljenih vitezova do agilnih strijelaca - i koristiti na desetine ubojitih oružja. Borbe su brutalne, a uspjeh zavisi od ritma, preciznosti i pametnog pozicioniranja.

Izvor: Chivalry 2

Zahvaljujući Unreal Engine 4 tehnologiji, srednjovjekovni svijet izgleda zadivljujuće - od zamaka i sela do ogromnih ratnih polja prepunih dima i vatre.

Naslov je pobrao veoma dobre ocjene - kako od gejmera, tako i od kritičara. Igra je na Steam platformi dobila 81% pozitivnih recenzija, dok joj je na Metacritic sajtu prosječna ocjena 83/100.

Chivalry 2 možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 1. januara u 17 časova.