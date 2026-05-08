logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Loše vijesti za gejmere: Nintendo Switch 2 zvanično poskupljuje, evo koliko će koštati u Evropi

Loše vijesti za gejmere: Nintendo Switch 2 zvanično poskupljuje, evo koliko će koštati u Evropi

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Japanski gigant je povukao nepopularan potez i najavio poskupljenje koje će se osjetiti širom svijeta.

Poskupljuje Nintendo Switch 2 Izvor: Matthieu Tuffet / Shutterstock.com

Nintendo je zvanično najavio ono što smo svi slutili - Nintendo Switch 2konzola će od 1. septembra poskupeti širom svijeta.

Ova promjena, naravno, neće zaobići ni nas.

U Evropi će cijena skočiti za 30 evra, odnosno na 500 evra, dok će u Americi i Kanadi poskupljenje iznositi 50 dolara. Najgore su prošli gejmeri u Japanu, gdje se nova, viša cijena početi da se primenjuje mnogo ranije - već od 25. maja.

Iz Nintenda su kratko obrazložili da se na ovaj korak odlučili uzimajući u obzir "promjenu tržišnih uslova“.

Iako je Switch 2 imao fantastičan start, čini se da kompanija priprema teren za nešto teži period. U prvoj punoj fiskalnoj godini prodato je skoro 20 miliona jedinica, što je značajno bolji rezultat nego što je svojevremeno ostvario originalni Switch (15 miliona).

Ipak, prognoze za narednu godinu su prilično oprezne.

Iz Nintenda predviđaju pad prodaje i očekuju da će isporučiti oko 16,5 miliona konzola. Sasvim je logično pretpostaviti da je ovaj pesimizam direktno povezan sa najavljenim poskupljenjem koje će sigurno odbiti jedan dio neodlučnih kupaca.

Ostaje da se vidi kako će tržište, koje je već zasićeno skupom elektronikom, reagovati na ovaj potez i da li će Nintendo uspjeti da održi dominaciju uprkos višoj cijeni.

(Smartlife/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nintendo igrice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS