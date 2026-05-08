Loše vijesti za gejmere: Nintendo Switch 2 zvanično poskupljuje, evo koliko će koštati u Evropi

Japanski gigant je povukao nepopularan potez i najavio poskupljenje koje će se osjetiti širom svijeta.

Nintendo je zvanično najavio ono što smo svi slutili - Nintendo Switch 2konzola će od 1. septembra poskupeti širom svijeta.

Ova promjena, naravno, neće zaobići ni nas.

U Evropi će cijena skočiti za 30 evra, odnosno na 500 evra, dok će u Americi i Kanadi poskupljenje iznositi 50 dolara. Najgore su prošli gejmeri u Japanu, gdje se nova, viša cijena početi da se primenjuje mnogo ranije - već od 25. maja.

Iz Nintenda su kratko obrazložili da se na ovaj korak odlučili uzimajući u obzir "promjenu tržišnih uslova“.

Iako je Switch 2 imao fantastičan start, čini se da kompanija priprema teren za nešto teži period. U prvoj punoj fiskalnoj godini prodato je skoro 20 miliona jedinica, što je značajno bolji rezultat nego što je svojevremeno ostvario originalni Switch (15 miliona).

Ipak, prognoze za narednu godinu su prilično oprezne.

Iz Nintenda predviđaju pad prodaje i očekuju da će isporučiti oko 16,5 miliona konzola. Sasvim je logično pretpostaviti da je ovaj pesimizam direktno povezan sa najavljenim poskupljenjem koje će sigurno odbiti jedan dio neodlučnih kupaca.

Ostaje da se vidi kako će tržište, koje je već zasićeno skupom elektronikom, reagovati na ovaj potez i da li će Nintendo uspjeti da održi dominaciju uprkos višoj cijeni.

