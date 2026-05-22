Raznovrsni žanrovi u majskom izboru m:tel TV preporuka

Dobri filmovi i serije, sportski, dječiji i ostali brojni programski sadržaji, odlika su m:tel TV platforme.

Izvor: Cinemax

Rasel Krou i Lijam Nison predvode sjajnu glumačku postavu u akcionom filmu „Sljedeća tri dana“, koji možete pogledati u subotu 23. maja na Cinemax TV u 17.50 časova.

Život Džona Brenana i njegove žene Lare djeluje skoro savršeno, sve dok nju ne uhapse zbog ubistva za koje kaže da ga nije počinila. Poslije tri godine njene robije, Džon se bori da održi porodicu na okupu. Podiže njihovog sina i predaje na koledžu, istovremeno tražeći način da dokaže da je ona nevina. Pošto sud odbije njenu posljednju žalbu, Lara postaje suicidalna i Džon uviđa da postoji samo jedno rješenje - da organizuje bijeg svoje žene iz zatvora…

Izvor: Filmbox

U filmu „Astronaut“, Džejms Gafigan glumi voditelja propale dječije naučne TV emisije i nadobudnog astronauta koji pronalazi dubok smisao u svom životu, nakon što se satelit Svemirske stanice sruši u njegovo dvorište i on ga krene pretvarati u svoju raketu iz snova. Ova fenomenalna dramska komedija biće emitovana u nedjelju 24. maja u 16.45 časova na FilmBox Premium.

Voditelj neuspješne dječije naučne emisije pokušava da ispuni san iz djetinjstva i postane astronaut gradeći raketu u garaži, ali ga niz bizarnih događaja navodi da posumnja u sopstvenu stvarnost.

Izvor: STAR life

Provokativna biografska drama „Dankinja“ zasnovana je po istoimenom romanu Dejvida Ebershova, a inspirisana je životima Lili Elbe i Gerde Vejner koje igraju oskarovac Edi Redmejn i Alisija Vikander, a režirao je oskarovac Tom Huper. Možete je pogledati u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u 11.05 časova na TV Star Life.

Brak i profesionalni život Lili i Gerde razvija se i mijenja kroz Lilino životno putovanje kao prvoga muškarca na svijetu koji je promjenom pola postao žena. Operacije koje su Lili učinile ženom podijelile su svijet i postale novinarska senzacija.

Izvor: Viasat

Film „Vozač“ je akcioni krimi-triler koji možete pogledati na TV Viasat Kino u utorak 26. maja u 22.30 časova.

Talentovani mladi vozač za bjekstvo oslanja se na ritam svog ličnog osjećaja kako bi bio najbolji u svom poslu. Kada upozna djevojku svojih snova, Bibiju se ukaže prilika da ostavi život kriminalca i izvuče se iz svega. Ali, kada bude prisiljen da radi za mafijaškog šefa, moraće se suočiti s posljedicama nakon što propala pljačka ugrozi njegov život, ljubav i slobodu.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.