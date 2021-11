Društvene mreže će ponovo biti bezbjedne: EU sprema nove regulative

Frances Haugen, uzbunjivač kompanije Facebook nedavno je dala svoje prijedloge EU predstavnicima oko pravila koja treba da se uvedu za društvene mreže, kako bi one ponovo postale bezbjedne.

Nova pravila koja bi trebala da budu spremna tokom 2022. godine su zamišljena da unaprijede uređivanje online sadržaja. Komentari koje je Frances Haugen dala na postojeće prijedloge otkrili su stavove nekoga iz jedne od takvih organizacija, i predstavljaju jedinstven pogled na cijelu problematiku.

Ona je navela nekoliko mjera koje bi mogle drastično da pomognu u procesu regulisanja štetnog sadržaja:

Haugen je takođe izjavila da njena ideja nije da se Facebook potpuno rasturi, jer to ne bi riješilo probleme koji se generišu algoritmima ove kompanije. Umjesto toga, to bi dovelo do prostog razbijanja postojećih problema na različite entitete.

U svom izlaganju pred Evropskim parlamentom, Haugen je izrazila zabrinutost prema nekim strožim pravilima.

I dok su članovi EU parlamenta iskoristili svjedočenje Frances Haugen kako bi promovisali svoje prijedloge, ona je rekla da se ne slaže sa svim predloženim idejama. U određenim oblastima ona je savjetovala da DSA treba da bude stroži, ali isto tako kaže da bi pravila trebala da pokriju sav sadržaj koji krši uslove poslovanja platforme, a ne samo ilegalni sadržaj.

Ona je naglasila da prosto tjeranje platformi da objave svoje podatke nije dovoljno, već da kompanije moraju da objasne kako prikupljaju podatke koje koriste za reklame, rangiranje i parametre bodovanja sadržaja.

DSA, po njenom mišljenju ima nekoliko mana, kao što je izuzeće medija, jer se na taj način pravi potencijalna rupa u regulativi koja se može iskoristiti za kampanje dezinformacija. Ukoliko bi se uvela jezički neutralna rješenja na platforme, uređivanje sadržaja bi funkcionisalo i na drugim jezicima osim engleskog.

U svom izlaganju Frances Haugen je sugerisala da bi bilo dobro da se neka pravila ublaže, poput zabrane ciljanog oglašavanja. Ona se zalaže da korisnicima ostavi da mogu da biraju da li žele da dobiju ciljane ili generičke oglase, ali da bi bilo pametno zabraniti prikupljanje podatka od trećih strana poput kompanija koje izdaju kreditne kartice.

