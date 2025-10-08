logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo vaš novi telefon mora da ima ako želite duplo bolje performanse: Dobro obratite pažnju na specifikacije

Ovo vaš novi telefon mora da ima ako želite duplo bolje performanse: Dobro obratite pažnju na specifikacije

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Novi UFS 5.0 standard obećava gotovo duplo bolje performanse interne memorije u pametnim telefonima.

UFS 5.0 standard stiže na nove telefone Izvor: Stefan_Stojanovic/Stefan Stojanovic

JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) upravo je predstavio novu generaciju fleš memorije koja će se uskoro naći u pametnim telefonima. Nazvan UFS 5.0, novi standard za skladištenje podataka sada je finalizovan i proizvođači će uskoro moći da počnu sa njegovom proizvodnjom.

Standard je fokusiran na unapređenje performansi i energetsku efikasnost. Ništa manje važno - UFS 5.0 će biti kompatibilan sa hardverom koji je prvobitno bio dizajniran za UFS 4.x standard.

UFS 5.0 nudi propusni opseg od 10,8 GB/s, što znači da gotovo duplira sekvencijalne performanse. Poređenja radi, UFS 4.0 i 4.1 standardi nude maksimalnih 5,8 GB/s.

Pored boljih performansi, nove tehnologije donose bolju sigurnost podatakabolju stabilnost signala, dok poseban naponski kanal izoluje šum između fizičkog i memorijskog sloja, dodatno poboljšavajući pouzdanost.

JEDEC još nije saopštio kada ćemo tačno vidjeti prve uređaje sa UFS 5.0 internom memorijom na tržištu, pa sve zavisi od proizvođača. Zato dobro obratite pažnju na listu specifikacija ako u dogledno vrijeme budete kupovali novi pametnim telefon - duplo bolje performanse su u pitanju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

smartfon standard

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS