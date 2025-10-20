logo
Haos na mreži: Pao cijeli sistem, prestao da radi čitav niz popularnih aplikacija i servisa

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Amazon je na svojoj stranici statusa usluga objavio da bilježi "povećane stope grešaka" i kašnjenja kod više AWS servisa.

Popularne aplikacije prestale da rade Izvor: Downdetector.com/Screenshot

Mnoge od najvećih svjetskih aplikacija i sajtova jutros su naglo prestale da rade, a korisnici širom svijeta prijavljuju ozbiljne probleme. Među pogođenima su Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva, što je odmah izazvalo talas prijava na sajtu Downdetector.

Sve ukazuje da je izvor problema u Amazon Web Services (AWS) platformi, na kojoj se zasniva ogroman dio današnjeg interneta.

Amazon je na stranici sa statusom svojih servisa potvrdio da bilježi “povećane stope grešaka” i ozbiljna kašnjenja u radu više AWS usluga. Problemi se odnose na njihove ključne sisteme za skladištenje i računanje podataka, uključujući Amazon DynamoDB i Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) – infrastrukturu na kojoj funkcioniše ogroman broj popularnih servisa, piše britanski Independent.

Pored pomenutih aplikacija, poteškoće su prijavili i korisnici servisa Ring, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Epic Games StoreAmazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Wordle, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation i Pokémon Go.

Prema podacima sa sajta Downdetector, više od dvije i po hiljade prijava direktno se odnosi na AWS. Kompanija još nije objavila konkretan uzrok kvara, ali je potvrdila da problem pogađa “više regiona i servisa” istovremeno. Stručnjaci navode da se ovakvi prekidi obično riješe u roku od nekoliko sati, ali da se potpuni oporavak sistema može odvijati postepeno.

Korisnicima širom svijeta savjetuje se da sačekaju stabilizaciju mreže i izbjegavaju resetovanje naloga ili reinstalaciju aplikacija, jer se radi o problemu koji nije na njihovoj strani.

Dok Amazon pokušava da stabilizuje svoje servise, internet je jutros ponovo pokazao koliko je zavisan od jedne infrastrukture.

Tagovi

aplikacije

Komentari 0

