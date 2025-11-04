logo
Meta poriče da je torentovala 2.396 filmova za odrasle kako bi trenirala AI: Tvrdi da su za "ličnu upotrebu"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Cukerbergova kompanija traži od federalnog suda u Kaliforniji da odbaci tužbu.

meta torentovala pornografiju za obuku ai modela Izvor: YouTube / Bloomberg Originals

Meta je u svom odgovoru na tužbu odbacila tvrdnje da je nelegalno preuzela ogroman broj filmova za odrasle kako bi trenirala vještačku inteligenciju. Cukerbergova kompanija je u podnesku sudu zatražila da se slučaj odbaci, nazvavši ga "besmislenim" i "nepotkrepljenim".

Strike 3 Holdings, zajedno sa Counterlife Media, optužio je Meta-u da je od 2018. godine nelegalno preuzela čak 2.396 njihovih filmova za odrasle, navodno radi obuke svojih AI video modela. Tužioci tvrde da su te aktivnosti otkrili nakon što je Meta u drugom sporu, koji su protiv nje pokrenuli autori knjiga, priznala da je koristila piratski sadržaj.

Meta se, međutim, brani tvrdnjom da torentovanje nije imalo nikakve veze sa treniranjem vještačke inteligencije. Kompanija ističe da je navodna aktivnost počela još 2018. godine, četiri godine prije nego što je Meta uopšte započela razvoj multimodalnih AI modela.

Izvor: Sugengsan / Shutterstock.com

"Tvrdnja da su ta preuzimanja bila namijenjena AI treniranju je neodrživa", navodi Meta u dokumentu. "Sporadična torent aktivnost iz 2018. godine ne može se povezati sa projektima koji su započeli 2022. godine".

Tehnološki gigant je sudu ponudio alternativno objašnjenje - da su ti filmovi vjerovatno preuzeti za "ličnu upotrebu" od strane zaposlenih ili posjetilaca koji su koristili korporativnu mrežu.

Meta takođe navodi da druga strana nije dokazala direktnu vezu između kompanije i navodnih piratskih aktivnosti. Poziva se i na sudsku praksu iz ranijih slučajeva, prema kojoj IP adresa sama po sebi nije dovoljan dokaz identiteta počinioca.

Strike 3 Holdings i Counterlife Media imaju dvije nedjelje da reaguju na Meta-in zahtjev za odbacivanje tužbe, nakon čega će Meta moći da podnese dodatan odgovor. Tek potom će federalni sud u Kaliforniji odlučiti da li će slučaj ići dalje ili će biti obustavljen.

