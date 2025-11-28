logo
Ljudi su pretjerali, nema više: Google uveo nejasne limite za besplatano korišćenje Gemini 3 Pro modela

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Zbog rekordne potražnje, Google je ažurirao pravila korišćenja Gemini 3 Pro modela. Besplatni korisnici više nemaju fiksne dnevne limite, već promenljive restrikcije, dok je Nano Banana Pro sveden na dve generisane slike dnevno.

Gugl uveo limite za Gemini 3 Pro Izvor: Darshika Maduranga / Shutterstock

Google je počeo da mijenja pravila korišćenja Gemini 3 Pro modela, i to zbog ogromne potražnje koja ga je preplavila odmah nakon lansiranja. Besplatni korisnici su prvog dana dobili jasna ograničenja, ali ih je Google sada tiho povukao i te brojke zamijenio nejasnim opisima koji sugerišu strože limite.

Kada je Gemini 3 Pro debitovao, korisnici bez Google AI pretplate imali su pravo na "do 5 upita dnevno" - identično limitu koji je ranije važio za Gemini 2.5 Pro. Uz to su mogli da koriste Nano Banana Pro, Google-ov novi sistem za generisanje i uređivanje slika, sa ograničenjem od "do 3 slike dnevno".

Međutim, Google je u poslednjih nekoliko dana ažurirao ograničenja i sada besplatnim korisnicima garantuje samo "osnovni pristup", uz napomenu da se "dnevni limiti mogu često mijenjati" kada koriste Thinking verziju četbota koju pokreće Gemini 3 Pro model.

To može da znači svašta, ali sudeći po pravcu u kojem se industrija kreće, najvjerovatnije označava smanjenje besplatnih mogućnosti, piše 9to5Google.

To nam potvrđuje i Nano Banana Pro generator slika, koji je sada zvanično spušten na samo "2 slike dnevno", uz dodatno objašnjenje da je "potražnja za generisanjem i uređivanjem slika veoma visoka" i da se limiti mogu često mijenjati.

Jasno je da bi Google voleo da se korisnici odluče za AI Pro ili AI Ultra pretplatu, ali isto tako je jasno da beleži ogroman rast upotrebe. Svakako ostaje pozitivno što i dalje omogućava makar ograničeno besplatno korišćenje najnovijeg AI modela i što ga nije isključivo zaključao iza pretplate.

