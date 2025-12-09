logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Xiaomi 17 stiže globalno već u januaru? Procurila informacija koja možda mijenja sve

Xiaomi 17 stiže globalno već u januaru? Procurila informacija koja možda mijenja sve

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Globalna verzija Xiaomi 17 telefona osvanula je na Geekbench-u i time podgrejala glasine o januarskoj premijeri.

Xiaomi 17 bi globalno mogao da debituje već u januaru 2026. godine Izvor: Xiaomi

Xiaomi 17predstavljen je u Kini u septembru. Na zvanične informacije o globalnom lansiranju se još uvijek čeka, ali jedan tipster tvrdi da zna kada bi to moglo da se desi.

Prema navodima Abišeka Jadava, Xiaomi 17 bi globalno mogao da debituje već u januaru 2026. godine.

U međuvremenu, Xiaomi telefon sa oznakom 25113PN0EC pojavio se na Geekbench listingu. Vjeruje se da je upravo ovaj model globalna verzija Xiaomi 17 telefona.

Na sajtu za testiranje navodi se da telefon pokreće Android 16 i da ima 12 GB RAM-a. Djeluje da ga pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, a na Geekbench sintetičkom testu ostvario je 3.176 poena u single-core i 10.010 poena u multi-core performansama.

Izvor: SmartLife / Geekbench / Printscreen

Očekuje se da globalni Xiaomi 17 zadrži iste specifikacije kao kineski model. Telefon donosi 6,3-inčni LTPO AMOLED ekran sa osvežavanjem od 120 Hz, trostruku kameru od 50 MP, prednju kameru od 50 MP i bateriju od 7.000 mAh sa 100 W žičnim i 50 W bežičnim punjenjem.

Naravno, informacije o januarskoj premijeri treba uzeti sa zadrškom, jer odstupaju od tempa lansiranja koji smo viđali prethodnih godina. Tradicionalno, januar je bio rezervisan za Redmi Note seriju, dok su februarska premijera i MWC sajam pripadali flagship modelima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

xiaomi xiaomi 17

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS