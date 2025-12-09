Xiaomi 17 stiže globalno već u januaru? Procurila informacija koja možda mijenja sve

Globalna verzija Xiaomi 17 telefona osvanula je na Geekbench-u i time podgrejala glasine o januarskoj premijeri.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi 17predstavljen je u Kini u septembru. Na zvanične informacije o globalnom lansiranju se još uvijek čeka, ali jedan tipster tvrdi da zna kada bi to moglo da se desi.

Prema navodima Abišeka Jadava, Xiaomi 17 bi globalno mogao da debituje već u januaru 2026. godine.

Xiaomi 17 global variant, model number 25113PN0EG, has been listed on the Geekbench benchmarking website. This suggests that the brand may launch the Xiaomi 17 globally in January 2026. Indian launch is also expected in January or February 2026.



U međuvremenu, Xiaomi telefon sa oznakom 25113PN0EC pojavio se na Geekbench listingu. Vjeruje se da je upravo ovaj model globalna verzija Xiaomi 17 telefona.

Na sajtu za testiranje navodi se da telefon pokreće Android 16 i da ima 12 GB RAM-a. Djeluje da ga pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, a na Geekbench sintetičkom testu ostvario je 3.176 poena u single-core i 10.010 poena u multi-core performansama.

Izvor: SmartLife / Geekbench / Printscreen

Očekuje se da globalni Xiaomi 17 zadrži iste specifikacije kao kineski model. Telefon donosi 6,3-inčni LTPO AMOLED ekran sa osvežavanjem od 120 Hz, trostruku kameru od 50 MP, prednju kameru od 50 MP i bateriju od 7.000 mAh sa 100 W žičnim i 50 W bežičnim punjenjem.

Naravno, informacije o januarskoj premijeri treba uzeti sa zadrškom, jer odstupaju od tempa lansiranja koji smo viđali prethodnih godina. Tradicionalno, januar je bio rezervisan za Redmi Note seriju, dok su februarska premijera i MWC sajam pripadali flagship modelima.