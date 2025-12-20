Google lansirao Gemini 3 Flash: Novi AI model je brz kao munja i ozbiljno će namučiti ChatGPT

Google-ov novi AI model koji donosi veliku brzinu i sposobnosti koje pariraju znatno skupljim modelima.

Izvor: Google

Google ubrzava AI trku. Nakon predstavljanja Gemini 3 Pro modela prošlog mjeseca, kompanija je sada lansirala Gemini 3 Flash - model koji donosi naprednu vještačku inteligenciju po znatno nižoj cijeni uz, kako se tvrdi, brzinu nalik klasičnoj Google pretrazi za većinu upita.

Gemini 3 Flash je projektovan za masovnu upotrebu i efikasnije trošenje resursa, što objašnjava zašto ga Google agresivno gura kao podrazumijevanu opciju. Za developere, model je dostupan po cijeni od 0,50 dolara za milion ulaznih tokena i 3 dolara za milion izlaznih, što ga čini znatno isplativijim u odnosu na naprednije modele.

Gemini korisnici mogu da komuniciraju sa novim Flash modelom ukoliko izaberu "Fast" ili "Thinking", dok se Gemini 3 Pro koristi samo ako se eksplicitno odabere "Pro" opcija.

Googlenavodi da je Gemini 3 Pro i dalje "najbolji izbor za naprednu matematiku i pisanje koda", ali smatra da će Gemini 3 Flash bez problema pokriti sve ostale svakodnevne zadatke.

Ono što iznenađuje jeste koliko je novi model zapravo moćan. U testovima ne samo da značajno nadmašuje svog prethodnika, Gemini 2.5 Flash, već u pojedinim sintetičkim testovima stoji rame uz rame sa GPT-5.2 modelom kompanije OpenAI. U nekim situacijama čak prestiže i Gemini 2.5 Pro, uz višestruko veću brzinu rada.

Izvor: YouTube / Google

Zbog takvog balansa između brzine i sposobnosti, Gemini 3 Flash je postao i podrazumijevani model u AI Mode režimu Google pretrage na globalnom nivou. Google navodi da je AI Mode sada "bolji u razumijevanju naših potreba, pa možemo da postavljamo nijansiranija pitanja, a sistem će uzeti u obzir sva naša ograničenja kako bi pružio promišljen i dobro formatiran odgovor".

Drugim riječima, Google sada svima, bez dodatne naplate, nudi AI model koji je izuzetno brz, ali i dovoljno pametan da razumije kompleksnije zahtjeve.