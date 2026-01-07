logo
LEGO najavio revoluciju: Šta je "pametna kockica" i zašto je kompanija naziva najvećim dostignućem

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
LEGO je na CES sajmu predstavio Smart Brick, pametnu kockicu koja prepoznaje dijelove i reaguje zvukom i svjetlom tokom igre.

Lego predstavio pametne kockice Izvor: YouTube / Associated Press

Danski proizvođač igračaka Lego predstavio je, kako tvrdi, jedno od svojih najvećih dostignuća u oblasti dizajna kockica, koje imaju novi pametan i interaktivan dio, a on je u stanju da detektuje druge pametne kockice i komunicira sa označenim dijelovima.

Najavljena početkom ove nedjelje na godišnjem sajmu tehnologije CES u Las Vegasu, nova interaktivna kockica - takozvana Lego Smart Brick - opremljena je malim čipom koji joj omogućava korišćenje zvučnika i LED svjetala na različite načine kada se u njenoj blizini nalaze druge pametne kockice.

Tako bi u okviru igre Lego dinosaurus mogao da počne da riče kada mu se doda odgovarajući dio, a helikopter bi mogao da počne da zuji i svijetli.

Julija Goldin, glavna direktorka za proizvode i marketing u Legu, rekla je da je ova nova tehnologija jedno od najznačajnijih dostignuća od uvođenja Lego minifigurice 1978. godine.

Izvor: YouTube / Associated Press

Pametna kockica sadrži prilagođeni čip veličine oko četiri milimetra, bakarne zavojnice i punjivu bateriju, što joj omogućava da detektuje udaljenost i orijentaciju drugih pametnih kockica u blizini. Ima i ugrađen minijaturni zvučnik, akcelerometar i LED ekran.

Kockica može da prepozna koje se figure ili posebni senzori nalaze u njenoj blizini i da reaguje u skladu s tim. Na primjer, kada se figurica postavi na vozilo, kockica reaguje odgovarajućim zvukom ili svjetlosnim efektima.

Iz Lega su najavili da će nove pametne kockice biti u prodaji od 1. marta 2026.

Planirano je lansiranje tri seta za slaganje iz Ratova zvijezda, među kojima je i lovac X-wing koji na letenje reaguje zvukom.

Cijene se kreću od oko 70 dolara za najmanji set do oko 160 dolara za najveći. Iz Lega ističu da je prednost ovih kockica u tome što djeca mogu da budu kreativna, a da pritom ne koriste ekrane.

Lego Smart Brick
Izvor: Associated Press

Izvor: N1info

