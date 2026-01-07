Ovo nije tastatura, već cijeli računar: HP predstavio EliteBoard G1a

HP je na CES 2026 sajmu prikazao EliteBoard G1a - Windows računar ugrađen u tastaturu, sa Ryzen AI procesorom i integrisanom Radeon 800M grafikom.

Izvor: HP.

HP je na CES 2026 sajmu predstavio nesvakidašnji Windows računar, ugrađen direktno u tastaturu. Uređaj nosi naziv HP EliteBoard G1a i predstavlja se kao prvi "full AI PC" u tastaturi na svijetu.

EliteBoard G1a je tastatura pune veličine, debljine do 17 mm i težine manje od 750 grama, a u kućište su ugrađeni i dvostruki mikrofoni i stereo zvučnici.

Izvor: HP.

Računar pokreće AMD Ryzen AI 300 serija procesora, a navodi se da isporučuje više od 50 TOPS NPU performansi. AI PC dolazi sa integrisanom Radeon 800M grafikom i nudi DDR5 SODIMM RAM i M.2 NVMe skladište koje korisnici mogu sami da nadograde.

Kada je u pitanju povezivanje, EliteBoard G1a poseduje USB 4.0 i USB 3.2 Gen2 portove koji podržava Power Delivery i video izlaz. Tu su i podrška za Wi-Fi 7, kao i Bluetooth 6.0.

Sa donje strane, tastatura ima otvore za usisavanje vazduha radi hlađenja, kao i jedan kuler, dok se izduvni otvori nalaze pozadi. Pokreće Windows 11 operativni sistem i poseduje namjenski Copilot taster.

Izvor: HP.

EliteBoard G1a je dostupan i u verziji sa ugrađenom baterijom kapaciteta 32 Wh, za koju se tvrdi da omogućava do 3,5 sata rada. U pakovanju svakako dolazi i USB-C punjač snage 65 W.

HP nudi i opcioni čitač otiska prsta sa tasterom za uključivanje, kao i USB-C kabl sa fiksiranjem, ukoliko želite da tastaturu pričvrstite za radni sto.

Kompanija je navela da će EliteBoard G1a biti dostupan za kupovinu od marta, dok će cijena biti saopštena naknadno.