Google spremio moćan odgovor: Chrome dobio jedno od najvećih ažuriranja ikada

Chrome je dobio bočnu AI traku, agenta za kupovinu i alat za generisanje slika, čime Google ulazi u direktnu trku sa AI pregledačima.

Izvor: YouTube / Google Chrome

Google je predstavio jedno od najvećih ažuriranja zaChrome u posljednjih nekoliko godina. Fokus je na dubljoj, stalnoj integraciji vještačke inteligencije, pa nadogradnja stiže kao direktan odgovor sve popularnijim AI pregledačima kao što su ChatGPT Atlas i Perplexity Comet.

Ažuriranje je već dostupno korisnicima Google Chrome-a na Windows, macOS i Chromebook Plus računarima.

Najvažnija promjena je način na koji je Gemini integrisan u Chrome. Umjesto dosadašnjeg iskačućeg prozora, AI asistent sada ima stalnu bočnu traku u samom pregledaču. To mu omogućava da razumije sadržaj stranice koju korisnici gledaju, ali i kontekst više otvorenih tabova istovremeno. Ako je korisnik, recimo, otvorio nekoliko stranica istog sajta kako biste uporedio cijene ili izabrao proizvod, Gemini shvata da je u pitanju jedan zadatak i ponaša se u skladu sa tim.

Izvor: YouTube / Google Chrome

Najambicioznija novina u ovom ažuriranju zove se Auto Browse. U pitanju je AI agent unutar pregledača koji može da obavlja zadatke umjesto korisnika. U praksi, Gemini može da se kreće kroz sajt, pronađe željeni proizvod, primijeni kupon za popust i pripremi kupovinu. Google ovo opisuje kao svojevrsni autopilot za internet. Ipak, za osjetljive radnje poput prijavljivanja na naloge ili potvrde plaćanja, i dalje će biti potrebna ljudska intervencija. Kompanija naglašava da se podaci iz menadžera lozinki i sačuvane kartice ne prosljeđuju direktno AI modelima.

Nažalost, Auto Browse je za sada dostupan u ograničenom režimu i to samo pretplatnicima Google AI Pro i AI Ultra planova u SAD.

Chrome je dobio i novu kreativnu alatku Nano Banana. Ovaj alat omogućava uređivanje slika direktno tokom surfovanja, tako što se postojeće fotografije kombinuju sa objektima ili proizvodima pronađenim na internetu. Ideja je da se osnovne vizuelne izmjene obave bez napuštanja pregledača ili otvaranja posebnih aplikacija.

Tokom narednih mjeseci, Google planira da u Chrome dovede i funkciju Personal Intelligence, koja je nedavno najavljena. Ova opcija, uz saglasnost korisnika, omogućava Geminij-u pristup podacima iz Gmail-a, pretrage, YouTube-a i Photos-a. Time se otvaraju znatno naprednije mogućnosti korišćenja.

Bočna traka sa Gemini-jem i integrisani Nano Banana počinju da se pojavljuju u Chrome-u već danas, dok za Personal Intelligence još uvijek ne postoji tačan datum.

Google Chrome Gemini ažuriranje Izvor: Google Chrome

(Smartlife/Mondo)