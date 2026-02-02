Rezultat koji je otklonio sve dileme: Moćni Xiaomi tablet stiže i kod nas?

Vrhunske performanse Xiaomi Pad 8 Pro tableta primjećene su u Geekbench bazi, a oznaka modela potvrđuje da će napustiti Kinu.

Ako ste se pitali da li će Xiaomi Pad 8 Protablet ikada napustiti Kinu i stići u Evropu, upravo smo dobili vrlo jasan signal da je odgovor - da. Globalna verzija ovog tableta pojavila se u Geekbench bazi podataka, što obično znači da je lansiranje odmah iza ugla.

Model tableta je registrovan pod oznakom 25091RP04G, a slovo "G" na kraju potvrđuje da je namijenjen međunarodnom tržištu. To praktično otklanja dilemu oko globalnog debija, koji se očekuje uskoro.

Prema procurelim podacima, tablet je u Geekbench 6.5 testu ostvario 2.940 poena u single-core i 8.759 poena u multi-core performansama. To su rezultati koji su u rangu najjačih Android uređaja današnjice.

Još uvijek nije potvrđeno da li će globalni model biti potpuno identičan kineskom, ali očekuje se da hardverska osnova ostane. U tom slučaju, pokretaće ga Snapdragon 8 Elite čipset. Testirani primjerak imao je 8 GB RAM-a, što je u Kini osnovna konfiguracija, dok ponuda ide sve do 16 GB.

Ako Xiaomi ne bude pravio razlike, možemo očekivati 11,2-inčni IPS LCD ekran sa 144 Hz osvježavanjem i maksimalnom osvjetljenošću od 800 nita.

U paketu bi trebalo da se nađe i do 512 GB interne memorije, glavna kamera od 50 MP, prednja kamera od 32 MP, kao i baterija kapaciteta 9.200 mAh. Punjenje ide do 67 W putem kabla, što je snaga koja je iznad prosjeka za tablete.

Softverski dio je takođe zanimljiv. Tablet će koristiti Android 16, uz HyperOS 3 interfejs, što znači da će biti usklađen sa najnovijom Xiaomi softverskom strategijom.

Ako Xiaomi isprati dosadašnju praksu, premijera novih tableta mogla bi da se desi u Barseloni, gdje će se od 2. marta održavati MWC 2026 sajam.