Apple korisnicima dao moćno oružje: Nova funkcija sakriva tačnu lokaciju od operatora

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Nova opcija u iOS 26.3 verziji sprečava mobilne operatore da vide preciznu lokaciju korisnika povezanog na mrežu.

Nova Apple funkcija Izvor: YouTube / Brandon Butch

Apple je uveo novu funkciju koja ima potencijal da značajno promijeni odnos korisnika i mobilnih operatora. Nova opcija, nazvana "Limit Precise Location" omogućava vlasnicima iPhone i iPad uređaja da sakriju svoju tačnu lokaciju od mobilnih operatora, čak i kada je uređaj povezan na mrežu.

Do sada su operatori, koristeći podatke sa baznih stanica, mogli prilično precizno da odrede gdje se nalazite. Sa novom opcijom, koja stiže uz iOS 26.3, operator dobija samo približnu lokaciju. Znaće, na primjer, u kom ste naselju, ali ne i tačnu ulicu ili zgradu.

Važno je naglasiti dvije ključne stvari koje sprečavaju potencijalne zloupotrebe ili zabune. Prije svega, opcija se automatski isključuje u slučaju poziva hitnim službama, kako bi spasioci mogli precizno da vas lociraju. Bezbjednost u vanrednim situacijama ostaje apsolutni prioritet.

Drugo, ova funkcija ne utiče na aplikacije koje već koriste dozvole za lokaciju. Servisi poput Google Maps-a, Instagram-a ili Find My opcije i dalje funkcionišu kao i ranije. Preciznu lokaciju njima dozvoljavate ili uskraćujete nezavisno od mobilnog operatora.

Iako Apple zvanično ne objašnjava motive, analitičari ukazuju na ranije skandale i visoke kazne u telekom industriji. Podsjetimo, američki FCC je u prošlosti kaznio vodeće operatore sa skoro 200 miliona dolara zbog neovlašćene prodaje podataka o kretanju korisnika.

Za sada, dostupnost funkcije je ograničena. Podržani su iPhone Air, iPhone 16e, kao i iPad Pro (M5) modeli sa Cellular podrškom. Pored toga, neophodno je i da sam mobilni operator podržava ovu tehnologiju.

Trenutno su na listi veliki evropski igrači poput njemačkog Telekoma i britanskog EE-a, dok se očekuje da će se spisak proširivati sa narednim ažuriranjima mreže i softvera.

Ako imate kompatibilan uređaj i odgovarajuću verziju sistema, opciju možete pronaći u meniju: Settings > Cellular > Cellular Data Options > Limit Precise Location.

Nakon aktivacije, telefon će u većini slučajeva zatražiti restart kako bi nova pravila komunikacije sa baznim stanicama bila u potpunosti primijenjena.

iOS 26.3 beta 3
Izvor: YouTube / Brandon Butch

(B92/Smartlife)

