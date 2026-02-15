Sat koji brine o vašem raspoloženju: Naučnici razvijaju alat za rano otkrivanje depresije

Jednostavan uređaj za nošenje, poput pametnog sata, jednog dana bi mogao da pomogne u sprečavanju povratka duboke depresije upozoravajući ljude sedmicama ili mjesecima unaprijed, saopštili su stručnjaci sa Univerziteta "Makmaster".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Studija je pokazala da promjene u obrascima spavanja i dnevnih aktivnosti, koje automatski detektuje uređaj koji se nosi na zglobu, mogu da ukažu na povećan rizik od recidiva depresije mnogo prije nego što osoba primijeti simptome.

Veliki depresivni poremećaj je često mentalno zdravstveno stanje koje utiče na to kako se ljudi osjećaju, misle i funkcionišu.

Čak i nakon oporavka, povratak stanja je čest, a oko 60 procenata pacijenata doživi novu epizodu u roku od pet godina.

LJekari se trenutno oslanjaju na pacijente koji prijavljuju simptome, a oni se često pojavljuju tek nakon što se bolest već vratila.

Nova studija, objavljena u časopisu "JAMA psihijatrija", sugeriše da bi tehnologija za nošenje na ruci mogla da postane sistem za rano upozoravanje.

Istraživači su pratili 93 odrasle osobe širom Kanade koje su se prethodno oporavile od depresije.

Učesnici su jednu do dvije godine nosili aparate za praćenje aktivnosti istraživačkog kvaliteta, slične fitnes satu.

Uređaji su bilježili obrasce spavanja i kretanja, a naučnici su otkrili da se suptilni poremećaji u dnevnim ritmovima često javljaju prije nego što dođe do recidiva duboke depresije.

(Srna)