WhatsApp uveo funkciju koju su milioni tražili: Evo šta će se sada desiti kada vas dodaju u grupu

Autor D.V. Izvor Smartlife
Nova WhatsApp funkcija omogućava da novi članovi grupa vide dio prethodne prepiske, ali samo ako administratori to ručno odobre.

WhatsApp uvodi istoriju grupnih poruka Izvor: Samuel Boivin / Shutterstock

WhatsApp je konačno počeo da uvodi opciju koju su korisnici godinama tražili - istoriju grupnih poruka (Group Message History). Nova funkcija menja način na koji se uključujete u postojeće grupe i rješava problem koji je do sada nervirao mnoge.

Do sada je situacija bila prilično nezgodna. Ako vas neko ubaci u već postojeću grupu, niste imali nikakav uvid u raniju komunikaciju. Niste znali o čemu se razgovaralo, niti ste mogli da na prvu loptu razumijete kontekst novih poruka.

To se sada mijenja.

Kada u budućnosti novi član bude dodat u grupu, pojaviće se opcija slanja poslednjih poruka iz razgovora. Neće biti dostupna kompletna istorija, ali hoće između 25 i maksimalno 100 posljednjih poruka.

Izvor: WhatsApp

Meta naglašava da neće biti neprijatnih iznenađenja. Svaki put kada se istorija pošalje novom članu, svi u grupi će dobiti obavještenje. Takođe, te poruke će vizuelno biti jasno odvojene od novih poruka.

Važno je i to da deljenje istorije neće biti automatsko. Administratori ili članovi moraju ručno da pošalju poruke svakom novom članu pojedinačno. Ako grupa to ne želi, istorija se uopšte ne mora dijeliti.

Administratori će imati dodatnu kontrolu. Moći će u potpunosti da deaktiviraju opciju istorije za cijeli razgovor, prenosi Zimo. U tom slučaju, čak i ako neko doda novu osobu, dijeljenje ranijih poruka neće biti moguće.

"Postupno smo započeli uvođenje istorije grupnih poruka i radujemo se nastavku postavljanja standarda za privatna, grupna iskustva ćaskanja na WhatsApp-u", navodi se na zvaničnom blogu.

Ovo je jedna od onih promjena koje djeluju jednostavno, ali mogu značajno da unaprijede svakodnevnu komunikaciju. Posebno u grupama koje već imaju stotine poruka iza sebe.

