Bilo koju riječ pretvorite u stiker: Nova WhatsApp funkcija će promijeniti kako se dopisujete

WhatsApp je uveo opciju koja omogućava da svaku reč ili frazu pretvorite u stiker, a dovoljno je svega nekoliko dodira u četu.
WhatsApp je upravo dobio novu funkciju koja će promijeniti način na koji se dopisujemo. Od sada, riječi možete pretvoriti u stikere - i to u samo nekoliko dodira.
Ideja je jednostavna, ali vrlo interesantna. Umjesto klasične poruke, riječ ili kratku frazu možete pretvoriti u vizuelni stiker koji bolje prenosi raspoloženje.Izvor: Ilija Baošić
Kako biste i sami napravili svoj stiker, potrebno je da prođete par jednostavnih koraka:
- Otvorite bilo koji čet u WhatsApp-u
- Tapnite na "nasmijanu" ikonicu sa lijeve strane polja za unos teksta
- Izaberite karticu sa stikerima
- Pretražite željenu riječ za koju želite da dobijete stiker
Kada prođete kroz ove korake, WhatsApp će vam ponuditi stikere koji možda odgovaraju vašoj pretrazi, ali najbitnije - prvih pet stikera sadržaće baš onu riječ koju ste tražili.
Ukoliko ne vidite nove, prilagođene stikere, provjerite da li imate najnoviju verziju aplikacije.