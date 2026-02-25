Bilo koju riječ pretvorite u stiker: Nova WhatsApp funkcija će promijeniti kako se dopisujete

WhatsApp je uveo opciju koja omogućava da svaku reč ili frazu pretvorite u stiker, a dovoljno je svega nekoliko dodira u četu.

Izvor: WhatsApp

WhatsApp je upravo dobio novu funkciju koja će promijeniti način na koji se dopisujemo. Od sada, riječi možete pretvoriti u stikere - i to u samo nekoliko dodira.

Ideja je jednostavna, ali vrlo interesantna. Umjesto klasične poruke, riječ ili kratku frazu možete pretvoriti u vizuelni stiker koji bolje prenosi raspoloženje.

Izvor: Ilija Baošić

Kako biste i sami napravili svoj stiker, potrebno je da prođete par jednostavnih koraka:

Otvorite bilo koji čet u WhatsApp-u Tapnite na "nasmijanu" ikonicu sa lijeve strane polja za unos teksta Izaberite karticu sa stikerima Pretražite željenu riječ za koju želite da dobijete stiker

Kada prođete kroz ove korake, WhatsApp će vam ponuditi stikere koji možda odgovaraju vašoj pretrazi, ali najbitnije - prvih pet stikera sadržaće baš onu riječ koju ste tražili.

Ukoliko ne vidite nove, prilagođene stikere, provjerite da li imate najnoviju verziju aplikacije.