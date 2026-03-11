Imate HDMI 2.1 kabl, ali ne i sliku kakvu ste očekivali? Jedno skriveno podešavanje mijenja sve

Mnogi televizori podrazumijevano ograničavaju HDMI portove. U tom slučaju je potrebno da promjenom podešavanja otključate pun potencijal formata.

Izvor: Shutterstock

Mnogi vjeruju da je kupovina skupog HDMI 2.1 kabla dovoljna za savršenu sliku na konzolama. U praksi, to često nije slučaj. Čak i uz najbolji kabl, televizor obično ostaje u osnovnom režimu rada koji ograničava njegove mogućnosti.

Ako želite pravi kvalitet slike i performanse koje nude moderne konzole, potrebno je da ručno uključite jednu važnu opciju u podešavanjima televizora.

Problem je u tome što većina televizora fabrički dolazi sa uključenim "standardnim" formatom signala na svim HDMI ulazima. U meniju uređaja potrebno je pronaći opciju HDMI Signal Format i promeniti je na Enhanced, odnosno na poboljšani režim. Bez ove promjene, napredne funkcije jednostavno neće raditi, čak i ako koristite odgovarajući kabl i najnoviju konzolu.

Opcija koja otključava sve funkcije

Kada HDMI port prebacite na poboljšani format, televizor dobija pristup većem protoku podataka. Upravo to je potrebno konzolama poput PlayStation 5 i Xbox Series X kako bi radile punim kapacitetom. Tek tada postaju dostupne opcije kao što su VRR (varijabilna stopa osvježavanja) ili Dolby Vision.

Ako ostavite standardni režim, televizor će ignorisati ove funkcije. U tom slučaju gubite performanse i kvalitet slike koje ste zapravo platili kupovinom nove opreme.

Naziv opcije može da se razlikuje od proizvođača do proizvođača. U meniju potražite termine poput "Enhanced", "Prošireni", "Unapređeni" ili "Poboljšani" HDMI format. Najbolje je da ovu opciju uključite na svim ulazima na koje planirate da povezujete moderne uređaje.

Zašto konzola ne nudi 120 FPS

Mnogi gejmeri provode sate pokušavajući da otkriju zašto konzola ne prepoznaje napredne funkcije televizora. U većini slučajeva problem je upravo u tome što HDMI port nije prebačen na režim sa većim protokom podataka.

Kada aktivirate odgovarajući režim, konzola će odmah prepoznati sve dostupne opcije. Rezultat je znatno tečnija slika i podrška za više frejmove u igrama.

Dok ste već u podešavanjima televizora, provjerite i opciju "motion smoothing". Stručnjaci često savjetuju da se ova funkcija isključi, jer stvara efekat "sapunice". Kada je deaktivirate, dobićete prirodniji prikaz kakav su autori filmova i serija zapravo zamislili.

Izvor: Telegraf