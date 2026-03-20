Google pustio moćnu AI funkciju u 200 zemalja: Evo kako radi "Search Live"

Autor D.V. Izvor Smartlife
Google je proširio funkciju Search Live na više od 200 zemalja, omogućavajući korisnicima da kamerom istražuju svijet i u realnom vremenu dobiju odgovore od vještačke inteligencije.

Search Live više nije rezervisan samo za korisnike u SAD. Google sada ovu funkciju uvodi na sve lokacije na kojima nudi AI Mode, odnosno u više od 200 zemalja i teritorija.

Funkcija Search Live omogućava da kameru telefona usmjerite ka objektu ili sceni ispred sebe, a zatim postavite pitanja o onome što vidite. Google je ovu funkciju prvi put prikazao na konferenciji I/O 2025, poslije čega je počelo postepeno uvođenje korisnicima.

Sa najnovijim proširenjem, Search Live je sada dostupan u više od 200 zemalja i teritorija. To je veliko širenje za alat koji Google vidi kao jedan od praktičnijih AI dodataka u svakodnevnoj pretrazi.

Google je u međuvremenu ažurirao funkciju tako da sada radi na modelu Gemini 3.1 Flash. Kompanija tvrdi da bi to trebalo da donese prirodnije razgovore, kao i brže i pouzdanije iskustvo tokom korišćenja.

Važna novina je i to što je novi model višejezičan. To bi u praksi trebalo da znači bolje razumijevanje upita na različitim jezicima i lakše korišćenje Search Live funkcije van engleskog govornog područja.

Search Live možete da koristite kroz Google aplikaciju na Android i iOS uređajima. Dovoljno je da dodirnete dugme "Live" ispod trake za pretragu i odmah započnete razgovor o onome što kamera vidi.

Funkcija je dostupna i kroz Google Lens. Iskustvo je praktično isto kao u glavnoj Google aplikaciji, pa korisnici mogu da biraju način pristupa koji im više odgovara.

Možda će vas zanimati

